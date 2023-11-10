Artçı depremler devam edecek mi? BUSABAH Medya sordu Aluçlu yanıtladı

6 Şubat tarihli depremlerin ardından Malatya genelinde artçı sarsıntılar bir süredir devam ediyordu. Ancak son zamanlarda bu artçı sarsıntıların büyüklüğü ve sürelerinde bir düşüş meydana geldi. Peki uzun süredir artçı sarsıntının olmaması ne anlama geliyor? Uzmanlar 6 Şubat depremlerinin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların en az bir yıl kadar devam edeceğini ifade ederken depremin üzerinden 9 ay geçti. İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, artçı sarsıntılardaki durgunluk başta olmak üzere, son zamanlarda oldukça gündeme gelen Malatya’nın zeminindeki sıvılaşma ve yerinde dönüşüm hakkında BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Ana depremlerin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların zamanla büyüklüklerinin düşüş gösterdiğine dikkat çeken Aluçlu, bu sarsıntıların en az 2 yıl kadar sürebileceğinin altını çizdi.

BÜYÜKLÜK KÜÇÜLÜYOR, SÜRE UZUYOR

Bazı faylarda ana deprem olma riskinin bulunduğuna dikkat çeken Aluçlu,

“Doğu Anadolu Fayı’nda (DAF) Pazarcık merkezli ana depremlerden sonraki artçı sarsıntıların gittikçe zaman periyodu ve büyüklükleri azalarak 2 yıl kadar sürmesini bekliyoruz. Deprem ardından bu süre uzayacak ve büyüklüklerde düşecek ama etrafımız çok aktif faylarla çevrili bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Doğu Anadolu Fayında kırılmamış bazı faylar var oralarda da ana deprem olması söz konusu. Doğu Anadolu Fayında, Palu ve Bingöl arasında kırılmamış bir nokta var. Orada bir deprem bekleniyor; ama burası Malatya’ya uzak olduğu için bu deprem bizim için çok sıkıntı yaratmayacak. Ancak çoğu binamızın 6 Şubat’taki depremlerde hasar almasından kaynaklı olarak Palu-Bingöl arasındaki meydana gelmesi beklenen depremde binalarımız çeşitli zararlar görebilir. Bu deprem az hasarlı binaları orta hasarlıya, orta hasarlıyı da ağır hasara çevirebilir veya bunların yıkımına sebebiyet verebilir. Ana depremden sonra depremler büyüklük olarak küçülüyor, süre olarak uzuyor; ama bu sarsıntıların yaklaşık 2 yıl kadar sürmesi tahmin ediliyor”

şeklinde konuştu.

“TEMEL ALANI HAVUZA DÖNÜŞECEKTİR”

Malatya’da sıvılaşma olup olmadığıyla ilgili bilgiler veren Aluçlu,

“Beydağı’nın yamacından eriyen kar suları ve yağmurlar yer altına inerek bir akışa geçiyor, bu akış Fuzuli, Emeksiz ve Sıtmapınarı’nda kendini yüzeye çıkararak gösteriyor. Fuzuli bölgesinde temel eşmeye kalktığınız zaman 2 metrede su çıkıyor. Hemen yukarısında Kernek Parkı’nın olduğu bölgede zaten kendiliğinden su çıkıyor. Sıtmapınarı’ndan eskiden pınar vardı. Beydağı’ndan gelen yer altı suları belli noktalarında yeryüzüne çıkıyor, çıkamayanlarda yerin altından; ama yüzeye çok yakın bir bölgeden Malatya’nın kuzeyine doğru akış halinde. Malatya’nın son depremlerde sıvılaşma ile ilgili çok büyük sıkıntı yaşamadığını söyleyebilirim. Ancak Bostanbaşı Bölgesi’nde hem alüvyon bir zemin yani tarıma elverişli bir zemin olması, bir katlı bodrum yapılması hem de sağlam zemine inilmeden binaların tasarlanıp yapılmasından kaynaklı olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yeni yapılacak binalarda 5 kattan sonrasına 2 bodrum isteniliyor. Bu noktada bodrum için 2 kat eştiğimizi düşünürsek, sağlam zemine ulaşmak için bir de fore kazık çakılırsa bu büyük maliyetlere neden olur. Fuzuli, Sıtmapınarı, Emeksiz ve İstasyon caddelerinden, Çarmuzuya doğru giden hat üzerinde 5 katın üzerinde bina yapacaksanız, 2 kat bodrum yapmanız gerekiyor, artı fore kazıklarla sağlam zemine ulaşılması isteniyor. Bu bölgelerde 2 metrede su çıkıyor. 2 kat bodrum için 6 metrelik bir kazı yapmanız gerekiyor. 6 metrede de inşaatın temel alanı havuza dönüşecektir. Bu, inşaatın maliyetinin en az 2-3 kat belki durumuna göre 4-5 kata kadar artması anlamına gelecektir. Bu bölgeleri eştiğiniz zaman su çıktığı için su tahliye edilmezse buralara yeni yapılacak binalar daha inşaat aşamasında sıvılaşma ile karşılaşacak. Bu bölgelere fore kazık çakılmazsa ileri de meydana gelecek bir depremde sıvılaşmadan dolayı binalarımız zarar görecektir”

ifadelerine yer verdi.

“ADA BAZLI ÇALIŞMALARA GEÇMEK DURUMUNDAYIZ”

Yerinde dönüşüm noktasında parsel bazlı çalışmak yerine ada ve bölge bazlı çalışmalara geçilmesi gerektiğini vurgulayan Aluçlu,

“Yerinde dönüşümü yaparken Malatya’yı eski tas eski hamam şeklinde yapmamamız gerekiyor. Ada bazlı çözümler üreterek birçok bölgede farkı uygulamalar yapılması lazım. Örneğin İstasyon Caddesi’nde farklı uygulama, arka sokak ve caddelerde farklı uygulamalar yaparak Malatya’yı gelecek 100 yıla hazırlamak gerekiyor. Depreme dayanıklı ama aynı zamanda mimari olarak Malatya’nın kültürüne uygun çok yüksek katlı olmayan binalar tasarlamamız lazım. Bunun için de iyi bir etüt çalışması yapılmalı ve iyi bir ekip ile çalışılmalı. Malatya’yı geleceğe hazırlarken parsel bazlı çalışılmaması gerekiyor. Bu şekilde sadece dönüşümü sağlamış oluruz. Malatya’nın modern bir şehir olması ya da yaşam standartlarını üst düzeye çıkaracak bir dönüşüm sağlamamış oluruz. Parsel bazlı çalışmadan ada veya bölge bazlı çalışmalara geçmek durumundayız, Malatya’nın ancak bu şekilde modern bir şehir olmasını sağlayabiliriz”

açıklamasında bulundu.