Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde bünyesine yeni personeller katmaya hazırlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek olan alımlarda, 45 engelli ve 112 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 157 sürekli işçi istihdam edilecek. Temizlik görevlisi meslek kolunda yapılacak alımlarda Malatya'ya da kontenjan ayrılırken, adayların en az ortaöğretim mezunu olması şartı aranıyor.

GENEL ŞARTLAR

-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

-18 yaşını tamamlamış olmak.

-Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

-Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

-Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

-Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

-Başvurunun son günü (4 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

-Sürekli İşçi – Engelli - Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.

-Sürekli İşçi – Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan-Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak veya aynı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

-Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 27 Nisan – 4 Mayıs 2026 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

-Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir iş yerine başvuru yapabilecek.

-Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecek.

-Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

-Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacak.

Malatya’da ise temizlik görevlisi - eski hükümlü/TMY alanı için 2 kişilik kadro açıldı. Şart ise en az ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezunu olmak…