6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından ağır yıkım yaşayan Malatya’da, depremzedelerin konteyner kentlerdeki yaşamı sürüyor. Aradan geçen 3 yıla rağmen kalıcı konutlarına kavuşamayan binlerce vatandaş, bir kışı daha geçici barınma alanlarında geçirmek zorunda kaldı.

Depremlerin ardından kurulan konteyner kentler, kısa vadeli çözüm olarak planlanmıştı. Ancak geçen süreye rağmen birçok ailenin hâlâ bu alanlarda yaşamını sürdürmesi, bölgede yaşanan mağduriyetin devam ettiğini gözler önüne seriyor. Özellikle kış aylarında zorlaşan yaşam koşulları, depremzedelerin sabrını zorluyor.

GEÇİCİ YAŞAM ALANLARI KALICI HALE Mİ GELİYOR?

Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlar, soğuk hava, altyapı sorunları ve sınırlı yaşam alanı nedeniyle günlük hayatlarını güçlükle sürdürdüklerini ifade ediyor. Aileler, çocukların eğitim sürecinden sosyal hayata kadar birçok alanda olumsuz etkilendiğini dile getirirken, geçici yaşam alanlarının artık kalıcı hale gelmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.

Depremzedeler, en büyük beklentilerinin bir an önce kalıcı konutların tamamlanması olduğunu belirtirken “Artık bir düzen kurmak istiyoruz” diyen vatandaşlar, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini talep ediyor. Evlerine kavuşacakları günü bekleyen aileler, hem psikolojik hem de ekonomik olarak yıprandıklarını ifade ediyor.

YENİ BİR HAYATA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI

Öte yandan yetkililer tarafından konut inşa çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, teslim süreçlerinin hızlandırılması yönündeki beklenti her geçen gün artıyor. Vatandaşlar, verilen sözlerin hayata geçirilmesini ve yeni bir hayata başlamak için gerekli adımların bir an önce atılmasını istiyor.

Malatya’da depremzedeler için geçen her gün, umut ile belirsizlik arasında bir bekleyişe dönüşürken, konteyner kentlerde geçen üçüncü yılın ardından artık kalıcı çözümler için somut adımlar atılması bekleniyor.