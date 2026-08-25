Doğu Anadolu’nun tarım merkezlerinden Malatya’da, son 5 yıla ait örtü altı sebze ve meyve üretim rakamları netleşti. 2022 yılında zirveyi gören sera üretimi, son yıllarda dalgalı bir seyir izliyor.

Deprem Yılında Bile Rekolte Daha Yüksekti

Malatya’da tarımsal üretimin geleceği açısından önem taşıyan örtü altı üretiminde son yılların en dikkat çekici tablosu ortaya çıktı. Şehrin adeta yerle bir olduğu 2023 yılında üreticinin büyük gayretiyle 192 ton örtü altı sebze ve meyve üretilmişti. Ancak sonraki süreçte yaşanan gerileme felaket yılını bile aratır hale geldi.

Yıllara Göre Malatya Örtü Altı Üretim Miktarları

Son 5 yılın üretim verileri, seracılık faaliyetlerindeki dalgalanmayı ve yaşanan kaybı net bir şekilde gösterdi:

2021 yılı: 242 ton

2022 yılı: 302 ton (Son 5 yılın rekor seviyesi)

2023 yılı: 192 ton (Deprem yılı)

2024 yılı: 216 ton (Geçici toparlanma dönemi)

2025 yılı: 182 ton (Son yılların en düşük seviyesi)

2025'te Son Yılların En Dip Seviyesi görüldü

2024 yılında 216 tona çıkarak yeniden doğuş sinyali veren örtü altı üretimi 2025 yılında beklenmedik bir çöküş yaşadı. Üretim miktarı 182 tona gerileyerek büyük felaketin yaşandığı 2023 yılının dahi 10 ton altına düştü.

Çiftçi Girdi Maliyetleri ve Altyapı Sorunlarıyla Boğuşuyor

Depremin hemen ardından her türlü imkânsızlığa rağmen seralarını terk etmeyen Malatyalı üretici artan girdi maliyetleri, iş gücü sıkıntısı ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle üretimi sürdürmekte zorlanıyor mu? Felaket yılında gösterilen üretim direncinin 2025’te kırılmış olması, bölgedeki tarımsal destek ve teşviklerin artırılması gerektiğini gösteriyor.