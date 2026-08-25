Malatya’da geçtiğimiz günlerde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, kentin yenilenen ticaret alanlarından Altay Kışlası Sanayi Sitesi’nde esnayı zor durumda bıraktı. Yağışın etkisiyle sanayi sitesindeki bazı dükkanlarda su baskınları yaşanırken, BUSABAH TV’nin bölgede yaptığı röportaj yaşanan sıkıntının boyutunu ve kıl payı atlatılan tehlikeyi ortaya koydu.

Çatıdan Kopan Parçalar Müşteri Araçlarının Üstüne Düştü

Sanayi sitesinde oto kaporta ve boya işi yapan Ali Rıza, yaptığı açıklamada su baskınından etkilenen esnaflardan biri olduğunu belirtti. Yağmur sularının oluklardan tahliye edilemeyerek dükkan içerisine dolduğunu ifade eden Ali Rıza, tavan ve çatı bölgesinde yerinden oynayan parçaların alt tarafta duran müşteri araçlarının üzerine düştüğünü söyledi.

Büyük bir zararın şans eseri eşiğinden dönüldüğünü belirten oto kaporta esnafı Ali Rıza, yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle aktardı:

“Kaportacıyım, oto kaportacısıyım. Olukların tıkanmasından dolayı içeriye olduğu gibi su bastı. Gördüğünüz gibi zararımız var. Görüyorsunuz, içi bayağı kötü bir durumda. Üst tarafta kalkan malzemelerimiz var. Yani bayağı bir sıkıntılı durum. Çalışamıyoruz, dükkan içerisinde çalışamıyoruz. Parçalar aracın üstüne kadar düştü yani. Bir şeyi yok ama Allah’tan bir şeyi yok. Araç sahibine cevap verecek durumda olmazdık bu şekilde.”

“Oluklara Hafriyat ve Köpük Atılmış” İddiası

Su baskınının ve yaşanan mağduriyetin sadece yağmurdan kaynaklanmadığını savunan Ali Rıza, temel nedenin bölgedeki yapım çalışmaları sırasında olukların içerisine biriken atıklar olduğunu iddia etti. Yapı çalışmaları sırasında oluşan köpük, pislik ve hafriyatın oluklara atıldığını ve zamanında temizlenmediğini öne süren esnaf, sonradan yapılan müdahalenin de yetersiz kaldığını vurguladı.

Ekiplerin inceleme yapıp açıklama yapmadan ayrıldığını belirten Ali Rıza, yaşadıkları belirsizliği şu ifadelerle dile getirdi:

“Kendileri yapıları yaptıkları zaman köpük ve pislikler üzerine gelmiş. Yani çalıştıkları hafriyatı oraya atmışlar. Temizlememişler, ondan dolayı... Sözde olukları temizlediler ama sorun olacak mı? Gelip üstten baktı gittiler, başka hiçbir şeyle ilgilenmediler. Konuşma yapılmadı, hiçbir şey söylenmedi. O yüzden biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eğer yapılacaksa yapılsın, yapılmayacaksa kendimiz müdahale edelim, bir şekilde edelim. Kaç gündür bekliyoruz.”

Esnaf Kapsamlı İnceleme ve Çözüm Bekliyor

Altay Kışlası Sanayi Sitesi’nde yaşanan bu son olay, dükkanlarda çalışan esnafın ve müşterilere ait araçların güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Benzer yağışlarda aynı sorunların tekrarlanmaması için olukların düzenli olarak temizlenmesini, inşaat atıklarının gelişigüzel bırakılmamasını ve çatı kaplamalarının kontrol edilmesini isteyen sanayi esnafı, yetkililerden bölgede detaylı bir inceleme yaparak kalıcı adımlar atmasını talep ediyor.