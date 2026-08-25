Malatya kent merkezindeki Akpınar Caddesi’nde yürütülen çalışma sırasında doğalgaz borusunun patlaması panik yarattı. Patlamanın ardından bölgede gaz sızıntısı meydana geldi.

Ekipler Alarmda Cadde Trafiğe Kapatıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olası bir tehlikeye karşı Akpınar Caddesi yayaya tamamen kapatıldı.

Sızıntıyı Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

Olay yerinde doğalgaz akışının kesilmesi ve meydana gelen sızıntının kontrol altına alınması amacıyla ekiplerin bölgedeki yoğun çalışmaları aralıksız devam ediyor.