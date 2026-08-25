Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, beraberindeki heyetle birlikte AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Malatya’nın ekonomik geleceği, ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi ve Ticaret ve Sanayi Odası seçim sürecine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunuldu.

"33 Komitede Yaklaşık 97 Adayla Yola Çıktık"

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden TSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, 33 komitede yaklaşık 97 adayla adaylık sürecini başlattıklarını söyledi.

Deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Başta il başkanımız olmak üzere bakanımıza, bürokratlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şehrimizin yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından, ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında da hep birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için adaylık sürecini başlattık. 33 komitede yaklaşık 97 adayla beraber bu yola çıktık."

Bakan: "Artık Devletler Değil, Şehirler Yarışıyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise TSO’nun kent ekonomisi açısından üstlendiği role dikkat çekti. Ticaret ve Sanayi Odalarının şehirlerde önemli bir dinamo görevi gördüğünü belirten Bakan, şöyle konuştu:

"Ticaret ve Sanayi Odası, tabiri caizse Malatya’da ve tüm şehirlerde sivil toplum kuruluşları içerisinde en önemli dinamo görevi gören kurumlarımızdan biridir. Eskiden devletler yarardı, şimdi ise şehirler yarışıyor. Bir şehri öne çıkaran en önemli unsurlardan biri ekonomisidir. Dünyada söz sahibi olan, ekonomide güçlü olan şehirlerin sesi daha gür çıkıyor."

"Güçlü Oda, Malatya’nın Gücünü Artırır"

Güçlü bir sanayi odasının kentin siyasi ve bürokratik yapısını da destekleyeceğini vurgulayan Ali Bakan, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ne kadar güçlü olursa, Malatya ve Malatya siyaseti için o kadar önemlidir. Güçlü bir Ticaret ve Sanayi Odası, siyaseti de güçlü kılar, bürokrasiyi de güçlü kılar. Tabiri caizse ekonominin lokomotifidir" dedi.

Ziyaret; Malatya’nın ekonomik gelişiminin hızlandırılması, ticari faaliyetlerin artırılması ve kentin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temennilerle sona erdi.