Direksiyon başına geçmeyi hedefleyen vatandaşlar, 2026 yılında ağır bir finansal yükle karşı karşıya kalıyor. Yaklaşık 2,5 ila 3 ay süren eğitim ve değerlendirme maratonunda maliyetler kademeli biçimde artıyor. Sürücü kursu ücretleri, resmi harçlar ve sınav giriş bedellerindeki yükseliş sebebiyle, tüm aşamaları tek seferde tamamlayan bir adayın harcaması bile 35 bin 619 lirayı buluyor.

MALİYET TABLOSUNUN KALEM KALEM DÖKÜMÜ

Adayların ehliyet alırken karşılaştığı zorunlu gider kalemleri şöyle sıralanıyor:

Sürücü kursu ücreti: 23.500 TL

Resmi devlet harcı: 8.869 TL

Direksiyon sınav ücreti: 2.000 TL

Teorik sınav ücreti: 1.250 TL

EĞİTİM VE SINAV SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ehliyet alma süreci yalnızca bütçeyi zorlamakla kalmıyor, ciddi bir zaman yatırımını da beraberinde getiriyor. Ehliyet sahibi olmak isteyen adaylar ilk aşamada 34 saatlik teorik eğitimi tamamlamak zorunda. Derslerin bitiminde 1.250 liralık sınav ücretini yatıran adaylar teorik sınava giriyor. Bu oturumda başarı sağlayanlar, 16 saatlik direksiyon eğitimi alma hakkı elde ediyor. Uygulamalı derslerin tamamlanmasının ardından 2.000 lira ödenerek direksiyon sınavına çıkılıyor.

TEKRAR EDEN SINAVLAR FATURAYI BÜYÜTÜYOR

İlk denemede başarı sağlama şartına dayanan 35 bin 619 liralık maliyet tablosu, sınavların tekrarlanması halinde hızla yükseliyor. Direksiyon sınavında başarısız olan adaylar için her yeni deneme ek harç ve telafi dersi ödemesi anlamına geliyor. Bu durum, ehliyet almanın nihai faturasını çok daha yukarılara taşıyabiliyor.

Kurs ücretlerinin 23 bin 500 lira seviyesine ulaşmasında artan akaryakıt fiyatları başı çekiyor. Araç bakım masrafları ile kursların yükselen işletme giderleri de tavan fiyatların yukarı çekilmesine neden oluyor.