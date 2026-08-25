Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 25 Ağustos 2026 Salı gününe ait günlük cenaze ve defin listesini açıkladı. Yayımlanan verilere göre bugün il genelinde ve şehir dışına nakledilmek üzere toplam 8 vatandaşın defin işlemleri gerçekleştirildi. Vefat eden hemşehrilerimizin yaş, taziye adresi ve defin yerlerine ilişkin tüm detaylar netleşti.
Malatya’da 25 Ağustos 2026 Tarihinde Vefat Edenler:
Malatya’da bugün kimler vefat etti? 24 Ağustos 2026 günlük vefat ve taziye adresleri!
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- OKTAY DÖNMEZ
- Yaş: 46
- Taziye Adresi: Seyran Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- VAHDETTİN ÖZYAVUZ
- Yaş: 75
- Taziye Adresi: Taziye verilmeyecek
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- BİLAL SARICI
- Yaş: 87
- Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- KEMAL ÇAĞDAŞ
- Yaş: 62
- Taziye Adresi: Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- VAKKAS BAĞLANTI
- Yaş: 62
- Taziye Adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- ABDULLAH KAFUR ÖZKAN
- Yaş: 79
- Taziye Adresi: Arapgir / Malatya
- Defin Yeri: Arapgir / Malatya Mezarlığı
- HAJI ALJOUMA
- Yaş: 49
- Taziye Adresi: Kilis
- Defin Yeri: Kilis Mezarlığı
- MAHDI SHOKRGOZAR
- Yaş: 44
- Taziye Adresi: İran
- Defin Yeri: İran Mezarlığı
Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Muhabir: Nisa Taştan