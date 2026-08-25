Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 25 Ağustos 2026 Salı gününe ait günlük cenaze ve defin listesini açıkladı. Yayımlanan verilere göre bugün il genelinde ve şehir dışına nakledilmek üzere toplam 8 vatandaşın defin işlemleri gerçekleştirildi. Vefat eden hemşehrilerimizin yaş, taziye adresi ve defin yerlerine ilişkin tüm detaylar netleşti.

Malatya’da 25 Ağustos 2026 Tarihinde Vefat Edenler:

Malatya’da bugün kimler vefat etti? 24 Ağustos 2026 günlük vefat ve taziye adresleri!
Malatya’da bugün kimler vefat etti? 24 Ağustos 2026 günlük vefat ve taziye adresleri!
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  • OKTAY DÖNMEZ
    • Yaş: 46
    • Taziye Adresi: Seyran Mh. Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • VAHDETTİN ÖZYAVUZ
    • Yaş: 75
    • Taziye Adresi: Taziye verilmeyecek
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • BİLAL SARICI
    • Yaş: 87
    • Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • KEMAL ÇAĞDAŞ
    • Yaş: 62
    • Taziye Adresi: Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • VAKKAS BAĞLANTI
    • Yaş: 62
    • Taziye Adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mh. Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • ABDULLAH KAFUR ÖZKAN
    • Yaş: 79
    • Taziye Adresi: Arapgir / Malatya
    • Defin Yeri: Arapgir / Malatya Mezarlığı
  • HAJI ALJOUMA
    • Yaş: 49
    • Taziye Adresi: Kilis
    • Defin Yeri: Kilis Mezarlığı
  • MAHDI SHOKRGOZAR
    • Yaş: 44
    • Taziye Adresi: İran
    • Defin Yeri: İran Mezarlığı

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Muhabir: Nisa Taştan