Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 25 Ağustos 2026 Salı gününe ait günlük cenaze ve defin listesini açıkladı. Yayımlanan verilere göre bugün il genelinde ve şehir dışına nakledilmek üzere toplam 8 vatandaşın defin işlemleri gerçekleştirildi. Vefat eden hemşehrilerimizin yaş, taziye adresi ve defin yerlerine ilişkin tüm detaylar netleşti.

Malatya’da 25 Ağustos 2026 Tarihinde Vefat Edenler:

OKTAY DÖNMEZ Yaş: 46 Taziye Adresi: Seyran Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

VAHDETTİN ÖZYAVUZ Yaş: 75 Taziye Adresi: Taziye verilmeyecek Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

BİLAL SARICI Yaş: 87 Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

KEMAL ÇAĞDAŞ Yaş: 62 Taziye Adresi: Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

VAKKAS BAĞLANTI Yaş: 62 Taziye Adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

ABDULLAH KAFUR ÖZKAN Yaş: 79 Taziye Adresi: Arapgir / Malatya Defin Yeri: Arapgir / Malatya Mezarlığı

HAJI ALJOUMA Yaş: 49 Taziye Adresi: Kilis Defin Yeri: Kilis Mezarlığı

MAHDI SHOKRGOZAR Yaş: 44 Taziye Adresi: İran Defin Yeri: İran Mezarlığı



Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.