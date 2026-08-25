Olay, merkez Beydağı Mahallesi’nde yaşandı. İ.Y. ile eşini telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak çifti uzun süre telefonda tuttu. Dolandırıcıların yönlendirmesi üzerine İ.Y., para göndermek amacıyla kent merkezindeki bir bankaya gitti. Şüpheliler, bu sırada evde kalan yaşlı kadını da telefonla oyalamaya ve korkutmaya devam etti.

Dolandırıcıların talimatlarına uyan kadın, evde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan ziynet eşyalarını poşete koyarak mahalleye gelen bir taksinin sürücüsüne teslim etti. Bankada dolandırıldığını anlayan İ.Y.’nin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Herhangi bir para transferi gerçekleşmezken, ziynet eşyalarının bulunduğu taksi Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Akpınar bölgesinde yakalandı.

Yapılan incelemede taksi sürücüsünün dolandırıcılık girişiminden haberdar olmadığı belirlendi. Şüphelilerin telefonla ulaştıkları sürücüden belirtilen adresteki paketi alarak başka bir adrese götürmesini istedikleri öğrenildi. Ziynet eşyaları eksiksiz şekilde kurtarılırken, dolandırıcılık girişiminin arkasındaki şüphelilerin yakalanması için soruşturma genişletildi.