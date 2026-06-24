CHP Malatya örgütünde bu sabah saatlerinde il binasında yaşanan sıcak gelişmelerin ardından adeta bir operasyon başlatıldı. Parti içi dengeleri sarsan olayların hemen arkasından örgütlerde köklü bir temizlik ve görev değişikliği dalgası gündeme geldi.

3 İLÇE BAŞKANI BİRDEN GÖREVDEN ALINDI!

Parti kaynaklarından sızan ilk bilgilere göre; yaşanan gerilimin faturası ilçe yönetimlerine kesildi. CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’ın, ilçe yönetim kurullarıyla birlikte görevden alındığı konuşuluyor.

Siyaset kulislerini hareketlendiren bu ani gelişmenin ardından, görevden alınan ilçe başkanlıklarına yeni atamaların önümüzdeki günlerde hızla yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.

TASFİYE DALGASI GENÇLİK VE KADIN KOLLARINA SIÇRIYOR

Malatya'da yaşanan bu siyasi deprem sadece ilçe başkanlıklarıyla da sınırlı kalmayacak. Edinilen bilgilere göre, il binasındaki krizin ardından Gençlik Kolları ile Kadın Kolları yönetimlerinin de tamamen görevden alınması istendi.