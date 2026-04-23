Malatya’da direksiyon sallayan taksici esnafı İhsan Doğaner, "Bu koltuğa bir kere oturan bir daha kalkamıyor!" Trafikteki "fren" alarmından yolcu seçme hakkına, yeni nesil kamera zorunluluğundan deprem sonrası değişen ulaşım alışkanlıklarına kadar her şeyi anlatan Doğaner’den, bu mesleğe girmek isteyenlere şaşırtan uyarı geldi.

MALATYA TRAFİĞİNDE "FREN" ALARMI KURALLAR HİÇ SAYILIYOR!

Şehir içi trafiğinin en yoğun olduğu saatlerin 12:00 ile 18:00 arası olduğunu belirten Doğaner, Malatya trafiğindeki en büyük sorunun bilinçsizlik olduğunu ifade etti. Hem sürücülerin hem de yayaların dikkatsizliğinden dert yanan esnaf, çarpıcı uyarılarda bulundu:

"Her an ayağınızın frende olması lazım. Kimin nereden çıkacağı belli değil. Yayalar direkt arabanın önüne atlıyor. Bu yollarda haftada en az iki kere yaya kazası yaşanıyor."

TAKSİLERDE YENİ DÖNEM KAMERA VE GPS ZORUNLULUĞU

Güvenlik önlemleri kapsamında taksilerde yeni bir döneme girildiğini hatırlatan Doğaner, kamera ve GPS sistemlerinin artık mecburi olduğunu ve ay sonuna kadar tüm araçlara entegre edileceğini belirtti. Mesleki denetimlerin artırılmasını talep eden esnaf, özellikle şoförlere yönelik düzenli sağlık ve madde testlerinin yapılmasının sektör kalitesini artıracağını savundu.

FİYAT TARİFESİ VE EKONOMİK DURUM

Malatya'daki güncel taksi ücretlerine de değinen esnaf, mevcut tarifeyi şu şekilde paylaştı:

İndi-Bindi Ücreti: 200 TL

Taksimetre Açılış: 60 TL

Kilometre Başı: 60 TL

Vergi sistemindeki değişiklikler ve artan maliyetlerin bel büktüğünü söyleyen Doğaner, günlük ortalama kazancın 1.000 TL bandında kaldığını, bu durumun giderlerle kıyaslandığında yetersiz olduğunu ifade etti.

"YOLCU SEÇME HAKKIMI KULLANIYORUM"

Mesleğin en zor yanının insanlarla uğraşmak olduğunu belirten deneyimli şoför, güvenlik ve huzur gerekçesiyle yolcu seçimi yaptığını gizlemedi. "Tipi bozuk olanı, sarhoşu veya sorun çıkaracağını hissettiğim kişiyi arabama almam. Gidip şikayet edebilirler, bu bizim en doğal hakkımız," diyerek sektördeki güvenlik kaygılarına dikkat çekti.

MECBURİYETTEN TAKSİ DÖNEMİ

Asrın felaketi sonrası Malatya'daki ulaşım alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Doğaner, deprem öncesinin esnaf için daha huzurlu olduğunu belirtti. Deprem sonrası birçok vatandaşın şahsi aracını kaybetmesi nedeniyle taksiye yöneldiğini, ancak bu artışın bir "mecburiyetten" kaynaklandığını dile getirdi.