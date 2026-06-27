Türkiye genelinde sismik hareketlilik 27 Haziran 2026 sabahı da devam etti. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre farklı iller ve denizlerde çok sayıda küçük ve orta ölçekli deprem kaydedildi.

27 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

İSTANBUL (Avcılar Açıkları - Marmara Denizi): Saat 08:32 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 5.7 km

KAHRAMANMARAŞ (Sünnetköy - Elbistan): Saat 07:49 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 12.1 km

MUĞLA (Şirinköy - Ula): Saat 06:46 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 8.7 km

MUĞLA (Şirinköy - Ula): Saat 06:43 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 17.3 km

MUĞLA (Şirinköy - Ula): Saat 06:31 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 8.8 km

MUĞLA (Şirinköy - Ula): Saat 06:22 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 9.1 km

KASTAMONU (Çatalzeytin Açıkları - Karadeniz): Saat 05:39 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 5.0 km

KÜTAHYA (Nasa - Simav): Saat 04:23 | Şiddet: 0.8 | Derinlik: 17.6 km

BALIKESİR (Şahinkaya - Sındırgı): Saat 04:11 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 10.2 km

BALIKESİR (Kertil - Sındırgı): Saat 04:01 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 10.8 km

MANİSA (Çiçekli - Gördes): Saat 03:57 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 17.1 km

AKDENİZ (Girit Adası): Saat 03:43 | Şiddet: 3.5 | Derinlik: 8.9 km

MUĞLA (Kızılyaka - Ula): Saat 03:31 | Şiddet: 0.6 | Derinlik: 19.5 km

MANİSA (Kabaklar - Gördes): Saat 03:12 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 10.3 km

KÜTAHYA (Karaağıl - Hisarcık): Saat 03:05 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 11.5 km

MUĞLA (Günlüce Açıkları - Akdeniz): Saat 02:33 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 61.1 km

KÜTAHYA (Tokat - Hisarcık): Saat 01:49 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 13.4 km

KÜTAHYA (Tokat - Hisarcık): Saat 01:35 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 19.4 km

KÜTAHYA (Karaağıl - Hisarcık): Saat 01:34 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 16.0 km

YUNANİSTAN: Saat 00:58 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 00:56 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 10.9 km

AKDENİZ: Saat 00:48 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 52.9 km

Uzmanlar, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle bu tür düşük ve orta şiddetli depremlerin olağan olduğunu belirtirken, vatandaşlara yalnızca Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi resmi kaynakları takip etmeleri çağrısında bulundu.