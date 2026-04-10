Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, ön lisans mezunlarına yönelik önemli bir istihdam duyurusu yayımladı. Resmi ilana göre, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı teknik branşlarda yüzlerce personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak olup, adaylardan KPSS puanı, yaş ve eğitim gibi belirlenen şartları sağlamaları isteniyor. TEİAŞ iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 324'ü elektrik, 40'ı elektronik, 14'ü inşaat, 8'i harita, 4'ü makine, 2'si sıhhi tesisat, 2'si kimya, 1'i kaynak ve 1'i teknik ressam olmak üzere toplam 396 tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak ön lisans mezunu 3 aşçı, 2 resepsiyon görevlisi ve 1 garson olmak üzere toplam 6 personel alınacaktır. İşe alınacak personelin unvanları ile çalıştırılacakları iller kurumun sitesinde yer alıyor.

MALATYA İÇİN 2 KİŞİLİK KADRO AÇILDI

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 324 elektrik teknikeri alım ilanı kapsamında Malatya için 2 kişilik kadro açıldı. Başvuruda bulunmak için bazı şartlar bulunuyor.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

1.Yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen Ön lisans programlarının birinden mezun olmak:

● Elektrik

● Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım

2.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (13.04.1991 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.)

4.2024 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak.

5.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

6.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.