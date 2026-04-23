Küçük Sanayi Sitesi’nin bulunduğu bölgenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Duman,

“Bura ticari alan olursa şehrin yükünü alacak, üst katlar ofis ya da farklı alanlarda değerlendirilirse şehrin yükü alınacak.”

sözleriyle dönüşümün sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Sanayi yapılarının günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını dile getiren Duman, planlamada daha geniş ve modern çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti. “Dar düşünmemek lazım” diyerek mevcut yaklaşımı eleştiren Duman, yeni yapılacak iş yerlerinin en az 200-400 metrekare olması gerektiğini vurguladı.

“O DÖNEM İŞLETMELERE YETİYORDU”

Küçük Sanayi Sitesi’nin geçmişine de değinen Duman,

“1975 yılında kooperatif usulüyle yapılan bu sanayi biz de o zaman 81’de çırak olarak buralarda geziyorduk. O zaman 110-120 metrekarelik yapılardı o dönem işletmelere yetiyordu fakat şimdi şehrin içinde kaldı.”

ifadelerini kullandı.

Sivas yolu üzerindeki yeni sanayi alanlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Duman, mevcut projelerin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ancak geleceğe dönük yetersiz kalabileceğini savundu.

“Buradaki esnaflarda şu anda Sivas yolunda yapılan işletmeler 714 dükkan bir kısmı taşındı ama bana göre işletmeler 110 metrekare şu andaki talebe yeterli.”

diyen Duman, uzun vadeli planlamanın daha geniş ölçekli olması gerektiğini söyledi.

Sanayi esnafının ihtiyaçlarına da dikkat çeken Duman, özellikle bazı sektörlerde daha büyük alanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“Fakat bundan sonra yapılacakların 200,400 metrekare olması gerekiyor sebebine gelince mobilya sektörü, mermerciler ve kerestecilerin yerinin geniş olması lazım.”

dedi.

Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Duman,

“Dar düşünmemek lazım, 50 yıl önce yapılan işletmelerin 50 yıl sonra tekrar 110 metrekare yapmak doğru değil.”

ifadeleriyle uyarıda bulundu.

Malatya’da karar alma süreçlerine yönelik eleştirilerde de bulunan Duman,

“Malatya’da ben yaptım oldu mantığı var, geçmişte de böyleydi. Beylerderesi viyadüğü, Malatya Stadyumu bunlara örnek.”

sözleriyle dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda sanayi esnafının taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Duman,

“Sanayi esnaflarına mutlaka büyük işyeri yapılması lazım”

diyerek çağrısını yineledi.