Malatya’da vatandaşların acil ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanabilmesi amacıyla nöbetçi eczaneler belli oldu. Merkez ve ilçelerde hizmet verecek eczaneler, gece saatlerinde de açık kalarak özellikle acil durumlarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Malatya genelinde bugün nöbetçi olan eczaneler şu şekilde:

Cihan Eczanesi Akçadağ

Kültür Mh. Kışla Cad. No:25/a

24 SAAT AÇIK!!

Güzeler Eczanesi Arapgir

Atatürk Cad.

24 SAAT AÇIK!!

Akgün Eczanesi Arguvan

Tepebağ Mah. Seyfi Oktay Cad No :5/a

24 SAAT AÇIK!!

Doğan Eczanesi Battalgazi

İnönü Üniversitesi Karşısı Teknokent Konteyner Barınma Merkezi

24 SAAT AÇIK!!

Gökyüzü Eczanesi Battalgazi

Akpınar Aslantepe Cad. No:96/d Çevreyolu Canbaylar Plaza Arkası

24 SAAT AÇIK!!

Nezih Eczanesi Battalgazi

Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

Aksu Eczanesi Battalgazi Eski Malatya

Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/b Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı Battalgazi/malatya

24 SAAT AÇIK!!

Önal Eczanesi Darende

Önal Eczanesi Heyiketeği Mahallesi Somuncubaba Bulvarı Arif Karakaya Apt No139/g

24 SAAT AÇIK!!

Karaca Eczanesi Pötürge

Köylü Mah. Hükümet Cad. No:15 Pütürge

24 SAAT AÇIK!!

Karakaya Eczanesi Yazıhan

Doğuş Mah. Yazıhan

24 SAAT AÇIK!!

Selçuk Eczanesi Yeşilyurt

Fahri Kayahan - Mıhlıdut Cad. No: 3/c - Şampiyon Kokoreç Karşısı - Yeşilyurt - 0422 503 82 45

24 SAAT AÇIK!!

Utku Eczanesi Yeşilyurt

Yaşam Merkezi Arkası Hava Lojmaları Girişi Neşvem Cafe Karşısı

24 SAAT AÇIK!!