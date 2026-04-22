Malatya genelinde dağıtım şirketinin planlı işletme bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler ilçelere göre farklı saat aralıklarında gerçekleşecek.
ARAPGİR’DE GENİŞ ÇAPLI KESİNTİ (10:00 – 14:00)
Arapgir ilçesinde çok sayıda mahallede 4 saatlik kesinti yapılacak. Elektrik verilemeyecek mahalleler:
Pirali, Gebeli, Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı, Aktaş, Günyüzü, Boğazlı, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Paçalı, Eşikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Meşeli, Sugeçti.
ARGUVAN’DA BİRÇOK MAHALLE ETKİLENECEK (10:00 – 14:00)
Arguvan ilçesinde kesintiden etkilenecek mahalleler:
Bahçeli, İçmece, Morhamam, İsaköy, Narmikan, Yeni Mahalle, Yamaç, Doydum, Tepebağ, Ermişli, Kuyudere, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçerușağı, Çavuşköy, Kömürlük, Gökağaç, Yoncalı, Bozan, Armutlu, Yeniköy, Karahüyük, Akören, Eymir, Kızık, Kuruttaş, Güngören, Çakmak, Çayırlı, Kızıluşağı, Koçak, Koyuncu, Konakbaşı.
DİĞER İLÇELERDE KESİNTİ SAATLERİ
Hekimhan: Ballıkaya Mahallesi (10:00 – 14:00)
Doğanşehir: Kapıdere, Örencik mahalleleri (09:00 – 17:00)
Yazıhan: Yeni Mahalle, Fethiye Mahallesi (09:00 – 14:00)
Yeşilyurt: Çayırköy, Fatih, Kuşdoğan, İkizce, Duruldu mahalleleri (09:00 – 12:00), Gedik Mahallesi (09:00 – 17:00)
Kesintilerin tamamı elektrik şebekesinde sürdürülen bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor.
Kesinti saatleri boyunca elektrikli cihazların zarar görmemesi için tedbir alınması ve planlı kesintilere karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.