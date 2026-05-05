Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 105.500 TL | Satış: 111.000 TL
Ata Lira/Reşat — Alış: 43.540 TL | Satış: 45.720 TL
Liralık Altın — Alış: 42.200 TL | Satış: 44.400 TL
Yarım Altın — Alış: 21.100 TL | Satış: 22.200 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.550 TL | Satış: 11.100 TL
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.020 TL | Satış: 6.450 TL
14 Ayar — Alış: 3.690 TL | Satış: —
24 Ayar Altın — Alış: 6.550 TL | Satış: 6.780 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.