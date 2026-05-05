Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Malatya’da Altın Alacak Ve Satacaklar Bakmadan Geçmesin Liste Güncellendi (1)

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 105.500 TL | Satış: 111.000 TL

Ata Lira/Reşat — Alış: 43.540 TL | Satış: 45.720 TL

Liralık Altın — Alış: 42.200 TL | Satış: 44.400 TL

Yarım Altın — Alış: 21.100 TL | Satış: 22.200 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.550 TL | Satış: 11.100 TL

Narkotik ekiplerinden kaçamadılar! Torbacıların uyuşturucu stoğu patlatıldı!
Narkotik ekiplerinden kaçamadılar! Torbacıların uyuşturucu stoğu patlatıldı!
İçeriği Görüntüle

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.020 TL | Satış: 6.450 TL

14 Ayar — Alış: 3.690 TL | Satış: —

24 Ayar Altın — Alış: 6.550 TL | Satış: 6.780 TL

Malatya’da Altın Piyasası Hareketlendi İşte Son Fiyatlar (4) Malatyahaber

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK