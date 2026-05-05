Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım ve TEİAŞ çalışmaları kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilecek.

ARAPGİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arapgir ilçesinde 10:00 – 14:00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle Kayakesen ve Günyüzü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

KULUNCAK’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kuluncak ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle Sofular Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Hekimhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Yeşilpınar, Mollaibrahim, Yağca, Kavacık, Haydaroğlu, Başkavak, Ballıkaya ve İğdir mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

PÜTÜRGE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Pütürge ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Örmeli, Aktarla, Karşıyaka, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Bakımlı, Çığırlı ve Şiro Taraksu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

KALE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kale ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Uzunhüseyin Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.