Naci Görür BUSABAH’a konuştu: Malatya’da deprem bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum…
Naci Görür BUSABAH’a konuştu: Malatya’da deprem bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum…
İçeriği Görüntüle

Alınan bilgilere göre kesintiler; yatırım çalışmaları, işletme bakım çalışmaları ve ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.

YAZIHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yazıhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yatırım çalışması kapsamında Sürür, Tahtalı, Mısırdere, Sadıklı, Doğuş, Yeni, Bahçelievler, Balaban, Boyaca, Gövük, Dedekargın, Eğribük, Karaca, Sinanlı, Tecirli, Durucasu, Fethiye, Ambarcık, Bereketli, Boztepe, Böğürtlen, Buzluk, Çavuş, Çivril, Epreme, Erecek, Hamidiye, İriağaç ve Kömüşhan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

PÜTÜRGE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Pütürge ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Ağalar, Belenköy, Gündüz, Karakaya ve Taşmış mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ARGUVAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arguvan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yatırım çalışması kapsamında Bahçelievler, Dolaylı, Tepebağ, Yeni, Akören, Armutlu, Asar, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuşköy, Çayırlı, Parçikan, Çevreli, Eymir, Gümüşlü, Güngören, Güveçli, Ermişli, Hakverdi, Karababa, Karahüyük, Kızık, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Tarlacık, Tatkınık, Çiftlik, Yeniköy, Kızıluşağı, Yukarısülmenli, Yürektaşı, Yoncalı, Alhasuşağı, Şotik, Göçeruşağı, Gökağaç, Kömürlük, Kuruttaş ve Çakmak mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yatırım çalışması kapsamında Tohma, Karahan, Özal ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yeşilyurt ilçesinde ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Göktarla Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yatırım çalışması kapsamında Ilıcak, Bahri, Aksaray, Aliçeri, Aşağıörükçü, Esenli, Eğin, Kadiibrahim, Karamağara, Keklikpınarı, Mihmanlı, Şeyhler, Yalınbudak ve Yukarıörükçü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ARAPGİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE

Arapgir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yatırım çalışması kapsamında Sugeçti Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE

Hekimhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yatırım çalışması kapsamında Yeşilköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE

Darende ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Ağılbaşı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ