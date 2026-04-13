Malatya Yeşilyurtspor, TFF 3. Lig 2. Grup’un 29. haftasında Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ancak bu maç sadece bir futbol karşılaşması olmanın ötesine geçti. Malatya Yeşilyurtspor ile Ağrı 1970 Spor arasındaki mücadele, 3 yıl önce Yeni Malatyaspor’un Ağrı 1970 ile oynadığı bir maçta Ahmet Eyüp Türkaslan’ın unutulmaz penaltı kurtarışını hatırlatmak için önemli bir anı taşıdı. O gün Ahmet Eyüp kurtardığı penaltı ile Yeni Malatyaspor’un galip gelmesini ve tur atlamasını sağlamıştı. Türkaslan, ondan 3 ay sonra 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalıp hayatını kaybetmişti.

Malatya Yeşilyurtspor futbolcuları ve taraftarları sosyal medya üzerinden ‘Bu 3 puan senin için Ahmet Eyüp Türkaslan’ mesajıyla, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden ve 3 yıl önceki efsanevi penaltı kurtarışıyla takımına tur attıran Ahmet Eyüp Türkaslan’ı andı. Bu anlamlı paylaşım, hem Ahmet Eyüp'ün anısını yaşattı hem de sevenlerini duygulandırdı.

Ağrı 1970 Spor Kulübü ile oynanan karşılaşma, hem takımlar için hem de Malatya futbol camiası için büyük bir anlam ifade ediyordu. Malatya Yeşilyurtspor, maçı 1-0'lık skorla kazanarak, play-off hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı ve 44 puanla 4. sıraya yükseldi.

Yeşilyurtspor’un bu galibiyeti hem sportif açıdan büyük bir önem taşıdı hem de Ahmet Eyüp Türkaslan’ın kaybından sonra onu anmak adına duygusal bir sonuç ortaya çıkardı.

Bu anlamlı zafer, sadece bir futbol maçının ötesinde bir vefa durumu haline geldi. Malatya Yeşilyurtspor, 3 puanı kazanırken, aynı zamanda Ahmet Eyüp Türkaslan’a olan sevgisini, saygısını ve özlemini bir kez daha dile getirmiş oldu.