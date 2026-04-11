Yeşilyurtspor, 12 Nisan Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda Ağrı 1970 Spor karşısında sahaya çıkacak. Ligde 28. hafta itibarıyla 41 puanla 6. sırada bulunan Malatya ekibi, play-off hattına girebilmek için sahadan mutlak puanla ayrılmayı hedefliyor.

PUAN FARKI KRİTİK SEVİYEDE

Üst sıralarla puan farkının minimum seviyede olduğu ligde alınacak bir galibiyet, Yeşilyurtspor’a büyük avantaj sağlayacak. Rakip Ağrı 1970 Spor ise 42 puanla 4. sırada yer alırken, iki takım açısından da karşılaşma “altın değerinde” görülüyor.

Yeşilyurtspor cephesinde hedef, deplasmandan 3 puanla dönerek son haftaya iddialı girmek. Teknik heyet ve futbolcular, sezonun en kritik virajlarından biri olarak değerlendirilen mücadele öncesinde tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine kurdu.

HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Zorlu karşılaşmayı Ramazan Doğanay yönetecek. Yardımcılıklarını Melih Tan ve Erdinç Tufan yaparken, dördüncü hakem olarak Barış Erdal görev alacak.

Play-off yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede gözler Malatya Yeşilyurtspor’un üzerinde olacak. Sarı-siyahlı ekip, bu kritik deplasmandan alacağı sonuçla sezonun kaderini büyük ölçüde belirleyecek.