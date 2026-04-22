Malatya’da bugün ezan saat kaçta okunacak? 22 Nisan 2026 Çarşamba günü için Malatya namaz vakitleri Diyanet takvimine göre güncellendi. Ayrıca yatırımcıların merak ettiği "Borsada varant alıp satmak caiz midir?" sorusuna dair fıkhi detaylar haberimizde.

MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ 22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Malatya ili için belirlenen güncel vakitler şu şekildedir:

İmsak: 04.05

Güneş: 05.35

Öğle: 12.32

İkindi: 16.15

Akşam: 19.16

Yatsı: 20.40

VARANT ALIP SATMAK CAİZ Mİ? DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU NE DİYOR?

Son dönemde yatırım araçları arasında popülerlik kazanan varant; pay, döviz veya emtia gibi dayanak varlıkları önceden belirlenen fiyattan alma veya satma hakkı veren bir menkul kıymettir. Ancak bu finansal enstrümanın dini hükmü konusunda vatandaşlar yoğun araştırmalar yapıyor.

VARANT İŞLEMLERİ NEDEN CAİZ GÖRÜLMÜYOR?

Modern finansal enstrümanlar arasında yer alan varantlar, klasik fıkıh literatüründe doğrudan yer almasa da güncel fetva kurumları konuyu derinlemesine incelemiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) ve uluslararası İslami finans kurumlarının (AAOIFI gibi) ortak yaklaşımı şu yöndedir:

Hakkın Bedel Karşılığı Satımı: İslam hukukuna göre, bir malın veya varlığın kendisi yerine sadece o varlığı "alma veya satma hakkı"nın başlı başına bir ticaret konusu olup bedel karşılığında devredilmesi uygun görülmemektedir. Spekülatif Yapı ve Kaldıraç: Varantlar, reel bir ticaretten ziyade fiyat hareketlerinden kazanç sağlamayı amaçlayan, kaldıraçlı ve riskli işlemlerdir. Bu özellikleri nedeniyle opsiyon sözleşmeleriyle benzerlik taşırlar. Nakdi Uzlaşma Problemi: Dayanak varlığın devrinden ziyade sadece fiyat farkının ödenmesi (nakdi uzlaşma), işlemin fıkhi açıdan geçerliliğini zayıflatmaktadır.

SONUÇ OLARAK

Varantlar, fıkhî açıdan karşılığında bedel alınabilecek malî bir hakkı ifade etmediği gibi, çoğunlukla spekülatif amaçlı kaldıraçlı işlemlerden oluşmaktadır. Bu itibarla, sadece alım ya da satım hakkını temsil eden varantların ticarete konu olması caiz görülmemektedir.