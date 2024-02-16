Veli Ağbaba’nın adaylığı!

Coğrafya olarak tarihin en büyük acılarından birini yaşadık. O büyük deprem kaderimizde yazılıydı.

O günden itibaren belimiz doğrulmadı. İdarecilerden çalışanları da oldu, kaytaranları da oldu.

Şimdi sıra koltuk değişiminde. Bu koltuk değişiminde de kendine güvenmeyip hiç adaylığını koymayanlar da oldu. Çünkü artık Malatya’nın yükü çok daha ağır.

Şimdi deprem bölgesi olması münasebeti ile çok ihaleler dönecek. O ihalelerden de herkes dilimini elbette ki alacak. Aday olanların hiçbirinin içini okuyamayız ki, “ihalelerden payını almak için girdi!” diyelim!

Hava çok puslu!

Geçtiğimiz belediyecilik döneminde herkes alacağını aldı. Kimi kendine güvenmediğinden, kimi de karnı doyduğundan seçime girmedi. Herkese lâkaplar takıldı. Meselenin dışına çıkmayalım!

Depremin ilk gününden itibaren ismini sıklıkla duyduğum o zat!

VELİ AĞBABA!

Adaylığını koydu. Evet, seçim çok çetin olacak.

Şahsım adına, Veli Ağbaba’yı CHP’den her zaman ayırmışımdır. CHP’nin Malatya yönetimini pek tanımam açıkçası. Onlar için bir şey söylemeyeceğim.

Veli Ağbaba’yı da pek tanımam ancak bazen sözden çok göz önünde olmak da mühim.

Konuştuğu çoğu şeye hak verdiğim bir isim. Konuşması ile dikkati ile insanı cezbetmiyor değil.

Gözle görülür bir icraatını henüz görmedik. Ben bu göremeyişimizin faturasını yetkili olmamasına kesiyorum. Ne de olsa bir kaldırım taşını dahi şikâyet edecek olsak, elinden gelecek olan iş telefon açmak olurdu. Belediye işçilerine talimat verecek ya da belediyenin işine karışacak değil ya!

Siyasette dile değil, icraata bakılır. Bunu bilmeyen elbette ki yoktur.

E o halde Veli Ağbaba’yı değerlendirirken değindiği meseleleri ve dili ile haklı çıktıklarını fes mi edeceğiz?

Tarafsız olduğumuzda şahsen önce zat’a, yetmez ise alternatif olarak temsil ettiği partiye bakarız.

Bulunduğu partiye baktığımda, TV Programında projelerini bulamayan Mansur Yavaş geliyor, İzmir’i heykellere bulayan Tunç Soyer’i görüyorum, memleketi kar götürürken rakı - balık yapan Ekrem İmamoğlu’nu görüyorum. Ve bunları gördükçe Veli Ağbaba’ya muhabbet besliyorum.

Tekrardan ifade ediyorum, CHP’nin ne olduğunu yaşım yettiğince biliyorum. Ama Veli Ağbaba’yı da biliyorum!

Yazılarımda ve sosyal medya paylaşımlarımda çalışan ve hak eden insanlara methiyeler dizdiğim aşikâr. Bunlardan birinin de Veli Ağbaba olduğunu söylemekten çekinmemek yanlış olmaz.