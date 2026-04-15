Son dönemde art arda gelen okul saldırısı haberleri üzerine T.C. İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran sessizliğini bozdu. Kamuoyunda oluşan hassasiyeti ve çocukların psikolojik güvenliğini önceliklendiren açıklamada, sürecin devletin ilgili tüm birimleriyle koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

OKUL SALDIRILARI HAKKINDA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURUSU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, şiddet eylemlerinin medya aracılığıyla dramatize edilmesinin "özendirici" etkisine dikkat çekildi. Açıklamanın satır başları şöyle:

Medya Sorumluluğu: Maktul ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılmaması, şiddetin ayrıntılı tasvir edilmemesi gerekmektedir.

Bakanlıklar Teyakkuzda: Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları süreci yakından takip etmektedir.

BURHANETTİN DURAN "SAĞDUYU VE EŞ GÜDÜM ÖNEMLİ"

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı özelinde açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara seslendi. Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırı hadisesi hepimizi derinden üzmüştür. Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif görevdedir. Toplumumuzun sağduyuyla hareket etmesi ve paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir."

DEZENFORMASYONA KARŞI "RESMİ KAYNAK" VURGUSU

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada hızla yayılan ve doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Kamu düzeninin korunması adına yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Emniyet birimlerinin okullardaki güvenlik önlemlerini artırdığı, rehberlik ve psikososyal destek süreçlerinin ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.