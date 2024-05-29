- Gündem

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Necati Dikici (58) yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı mask
Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı
Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Necati Dikici (58) yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, kahvehane işleten Dikici, evinden ekmek almak için çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı.

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı

Çevredeki vatandaşların yardımıyla saldırıdan kurtulan Dikici, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çeşitli bölgelerde yaralar oluşan Dikici, gazetecilere yaptığı açıklamada,

"Ekmek almaya gidiyordum. Parkın yanında köpek saldırdı. Bir tanesi saldırdıktan sonra diğer köpekler de saldırdı. Yere düştüm. Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum"

dedi.

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı

Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman ise,

"Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış, ondan sonra 8-10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın"

şeklinde konuştu.

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Nevşehir, Acıgöl, sokak köpekleri, saldırı, Necati Dikici, yaralı, güvenlik

29 May 2024 - 20:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL