Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı adam yaralandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Necati Dikici (58) yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda, kahvehane işleten Dikici, evinden ekmek almak için çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla saldırıdan kurtulan Dikici, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çeşitli bölgelerde yaralar oluşan Dikici, gazetecilere yaptığı açıklamada,
"Ekmek almaya gidiyordum. Parkın yanında köpek saldırdı. Bir tanesi saldırdıktan sonra diğer köpekler de saldırdı. Yere düştüm. Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum"
dedi.
Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman ise,
"Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış, ondan sonra 8-10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın"
şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.