29 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kuşluk namazı nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 29 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

29 MAYIS 2024 Çarşamba

İmsak Saati: 03.14,

Güneş Vakti: 04.59,

Öğle Ezanı: 12.31,

İkindi Ezanı: 16.23,

Akşam Ezanı: 19.50,

Yatsı Ezanı: 21.28

KUŞLUK NAMAZI NASIL KILINIR?

Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen kuşluk namazı; iki rekattan on iki rekata kadar kılınabilir.

1. REKAT:

Tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda göğüs hizasına bağlanır.

Sübhaneke duası okunur.

Euzü besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur.

Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm" denilir).

Peşpeşe 2 secde yapılır (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ" denilir).

2. REKAT:

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur.

Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm" denilir).

2 secde yapılır (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ" denilir).

Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.

Selam verilirken "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.

Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, yukarıda belirtilen şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.