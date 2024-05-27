Tekirdağ’da Çerkezköy Çorlu Saray ve Süleymanpaşa etkilenecek! 28 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 04:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Çobançeşme

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 17:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Çobançeşme

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 17:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 14:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Bahçelievler

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 12:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Namık Kemal

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.05.2024 Salı Saati: 12:00