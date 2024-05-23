En pahalı meyve hangisi? Fiyatlar cep yakıyor

Mayıs ayı itibariyle tezgahlarda yerini alan yaz meyvelerinin fiyatı vatandaşın cebini yakıyor. Sağlık açısından tüketilmesi gereken meyvelerin fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Fiyat arttıkça müşteri az alınca pazarcının satışı beklediği gibi olmuyor. Önceki zamanlara göre meyve satışını kıyaslayan Pazarcı Mehmet Çalışkan, “Eskiden bir günde 300 kilogram kiraz satıyordum. Şu an 100 kilogram bile satamıyorum. Çünkü pahalı insanlar alamıyor. İnsanlar bir kilogram almak yerine yarım kilogram alıyor. Bir kilo meyve alan insan nadirdir. 2 kilogram meyve alan göremezsiniz” dedi.

“EN PAHALI MEYVE ERİK”

Bu mevsimde tüketilen meyvelerden bahseden Pazarcı Yusuf Uğur,

"10 senedir pazarcılık yapıyorum. Bu mevsimde en çok tüketilen meyveler yenidünya, erik, muz ve çilek çeşitleri. Şu anda en pahalı meyve erik. 80 TL'den satıyoruz. En ucuz meyve ise şeftali 35 TL'den satıyoruz. Meyveler pahalı olunca müşteriden ister istemez tepki alıyoruz"

şeklinde konuştu.

“ÇİLEĞİN FİYATI GÜNLÜK DEĞİŞİYOR”

Pazarcı Necmettin Varol, bu mevsimde Pazar tezgahında yerini alan meyvelerin fiyatlarından ve fiyat artışından söz ederek,

"7 yıldır pazarcılık yapıyorum. Müşterilerin bu mevsimde öncelikli olarak tükettiği meyve çilek geliyor. Daha sonra yenidünya geliyor. Ama fiyatları da mevsime göre çok pahalı. Bugünden itibaren çilek 70 TL'den satılıyor. Yenidünyanın kilosu 50 TL'den satılıyor. Kirazın mevsimi değil ama 50 TL'den satılıyor. Şu an kirazı Tokattan getiriyoruz. Malatya'nın kirazı olsa fiyatı farklı olurdu. Bu yüzden erkenci dediğimiz ufak kiraz oluyor. En pahalı meyvemiz çilek 70 TL'den satılıyor. En uygun meyve şeftali 35 TL'den satılıyor. Geçen hafta çileği 50 TL'den satılıyorduk. Bu hafta 70 TL'den satınca müşteriler ister istemez tepki gösteriyor. Bazen çileğin fiyatı günlük bile değişiyor. Bir günde 15-20 TL artıyor”

ifadelerini kullandı.

“BİR GÜNDE 100 KİLOGRAM SATAMIYORUZ”

Önceki yıllara göre meyve satışlarında büyük düşüş olduğunu söyleyen pazarcı Varol,

“Meyve fiyatlarından kesinlikle memnun değilim. Ucuz olsaydı bir günde 300 kilogram meyve satardık ama pahalı olduğundan bir günde 100 kilogram satamıyoruz. Örneğin daha önce bir günde 400 kilogram çilek satardık. Şu anda bu fiyatta 100 kilogram çilek satamıyoruz. Çileğin kilosu 70 TL ama reçel yapacak bir müşterinin 4-5 kilogram alması gerekiyor. Çileğe bu kadar para vermek müşteriye çok geliyor”

dedi.

“GEÇEN SENE EN GÜZEL KİRAZI 30 TL’DEN SATTIK”

Pazarcı Mehmet Çalışkan, geçen sene kirazın en güzelini 30 TL’ye sattığını belirterek,

“20 yıldır pazarcılık yapıyorum. Şu mevsimde erik, çilek, şeftali genelde tercih edilen meyvelerdir. Şu an en pahalı meyvemiz erik ve kiraz. Kirazın kilogramı 80 TL’den satılırken eriğin kilosu 60 TL’den satılıyor. Şu an en ucuz meyvemiz şeftali ve 30 TL’ye satılıyor. Sebze fiyatları meyve fiyatlarına göre daha uygun. Bir emekli maaşı 10 bin TL ama yetmiyor. Pazardan 2-3 parça bir şey aldığında 200-300 TL tutuyor. Fiyatları gören müşterinin ister istemez tepkisi oluyor”

diye konuştu.

“2 KİLOGRAM MEYVE ALAN GÖREMEZSİNİZ”

Bu sene müşterilerin çok fazla meyve alamadığını pazarcı Çalışkan şu şekilde anlattı:

“Geçen seneye göre meyve fiyatların yüzde 50 yükseliş var. Şimdi kiraz 80 TL’ye satılıyorsa geçen sene en güzel kirazı 30 TL’ye sattık. Şimdi ise güzel olmayan kirazı 80 TL’den satıyoruz. Eskiden bir günde 300 kilogram kiraz satıyordum. Şu an 100 kilogram bile satamıyorum. Çünkü pahalı insanlar alamıyor. İnsanlar bir kilogram almak yerine yarım kilogram alıyor. Bir kilo meyve alan insan nadirdir. 2 kilogram meyve alan göremezsiniz.”

“MEYVE FİYATLARI BU SENE ÇOK UÇUK”

Pazarcı Doğan Bayer, meyve fiyatlarından ve geçen seneye göre çok pahalı olduğundan bahsederek,

“40 yıldır pazarcılık yapıyorum. Bu mevsimde müşteriler şeftali, muz tercih ediyor. Şu anda tezgâhım da en pahalı meyve muz 45 TL’den satılıyor. Erikler artık olgunlaşmaya başladığında dolayı 40 TL’den satılıyor. Şeftalide 40 TL’den satılıyor. Kavun da bu mevsimde tercih ediliyor. Küçük kavunlar 25 TL’ye, büyük kavunlar 50 TL’ye satılıyor. Geçen yıla göre kıyaslandığında bu sene fiyatlar çok uçuk. İnsanların almaya gücü kalmadığı için satışlarda düştü”

ifadelerine yer verdi.

“MÜŞTERİ MEYVEYİ SAYIYLA ALIYOR”

Salih Keskin,

“30 yıldır pazarcılık yapıyorum. Müşteriler bu mevsimde erik, şeftali, çilek meyvelerini tercih ediyorlar. Üzüm, kiraz, portakal, elma bu mevsimde ağır kalıyor. Şu anda en pahalı meyve üzüm 100 TL’den satılıyor. Kiraz 80-100 TL arası bir fiyatta satılıyor. Şu anda en ucuz meyve şeftali ve 30 TL’den satılıyor. Çileğin kilosu 50-70 TL olarak değişiyor. Bizim satışımız kilogram olarak düştü. Şu anda alım gücü yok. İnsanlar meyveden yarım kilo ve 250 gram alıyor. Müşteriler 2-3 kilogram meyve almak yerine sayıyla alıyor”

dedi.