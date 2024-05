18 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Namazda hangi dualar okunur?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 18 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

18 MAYIS 2024 CUMARTESİ

İmsak Saati: 03.25,

Güneş Vakti: 05.06,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.21,

Akşam Ezanı: 19.41,

Yatsı Ezanı: 21.15

NAMAZ DUALARININ ÖNEMİ

İslam’ın ikinci şartı olan namaz, Müslüman alemi için farz kılınmış ve dinin direği olarak nitelendiriliyor. Namaz, günde beş vakit olarak kılınır: sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Her vakit namazın, belirli surelerin ve duaların sıralı olarak okunması ibadetin önemli bir parçasını oluşturur.

Namaz surelerinin sıralaması ve bu surelerin anlamları, ibadet sırasında büyük bir öneme sahiptir. Namazda okunan kısa sureler, "zammı sureler" olarak adlandırılır ve Kur'an-ı Kerim'in son sayfalarında yer alır.

Namaz sureleri ve duaların doğru sırayla ve anlamlarına uygun şekilde okunması, ibadetin ruhunu ve anlamını derinleştirir. Müslümanlar, bu sure ve duaları öğrenerek, namazlarını bilinçli ve manevi bir şekilde kılarlar. Bu uygulamalar, namazın ruhsal ve manevi yönünü güçlendirir, Allah’a olan bağlılığı ve takvayı artırır.

Namazın her bir vakti ve her bir sure ile dua, Müslümanların günlük yaşamlarında Allah’a olan bağlılıklarını ve ibadetlerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Namaz kılarken okunan sure ve duaların doğru sıralaması ve anlamlarına vakıf olmak, ibadetin kabul olması açısından büyük önem taşır.

NAMAZ DUALARI NELERDİR?

İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan namaz, belirli surelerin ve duaların okunmasıyla kılınır. Namazlarda Fatiha Suresi'nin okunması vacip olduğu için Fatiha, zammı surelerden sayılmaz. Namaz kılarken, zammı surelerin Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya uygun olarak okunması uygun olur. Sure atlamadan sırasıyla okumak gerekir; eğer atlanacaksa en az iki sure atlanmalı. Ayrıca, ikinci okunan sure, birinci okunan sureden ayet sayısı olarak daha kısa olmalı.

Namazda okunabilecek bazı zammı sureler ve sıralamaları:

Fil Suresi

Kureyş Suresi

Maun Suresi

Kevser Suresi

Kafirun Suresi

Nasr Suresi

Tebbet Suresi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

Namaz kılarken, zammı surelerin doğru sıralamada okunması, ibadetin adabına uygun olarak yapılmasını sağlar. Zammı surelerin anlamlarına ve sıralarına dikkat ederek namaz kılmak, ibadetin ruhunu ve anlamını derinleştirir. Bu uygulamalar, namazın ruhsal ve manevi yönünü güçlendirir, Allah’a olan bağlılığı ve takvayı artırır.