15 May 2024 - 15:06- Gündem G:

Malatya’da 2K otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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Malatya’da Elemendik Konteyner Kent’e ulaşım nasıl sağlanıyor? Elemendik Konteyner Kent otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte detaylar…

Malatya’da 2K otobüsleri saat kaçta hareket ediyor? mask
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2K otobüsleri nereye gidiyor? 2K otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Elemendik Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 2K otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

2K: ELEMENDİK KONTEYNER KENT

Hafta içi seferler:

Merkez’den Konteyner Kent’e sefer saatleri:

                06:00     06:20     06:00     06:35     06:20     06:55     06:40     07:15     07:00     07:40     07:20     07:55 07:40         08:20                08:00     08:40     08:20     09:00     08:40     09:20     09:00     09:40     09:25     10:05     09:50 10:30    10:15         10:55                10:40     11:20     11:05     11:45     11:30     12:10     11:55     12:35     12:20     13:00 12:45        13:25     13:10     13:50                13:35     14:15     14:00     14:40     14:25     15:05     14:50     15:30     15:15 15:55        15:40     16:20     16:05     16:45                16:25     17:05     16:45     17:25     17:05     17:45     17:25     18:05 17:45        18:25     18:05     18:45     18:25     19:05                18:45     19:25     19:05     19:45     19:25     20:05     19:45 20:25         20:15     20:45     21:00     21:30     21:45     22:20                23:30    

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Konteyner Kent’e sefer saatleri:

                06:00     06:20     06:00     06:35     06:20     06:55     06:40     07:15     07:00     07:40     07:20     07:55 07:40         08:20                08:00     08:40     08:20     09:00     08:40     09:20     09:00     09:40     09:25     10:05     09:50 10:30    10:15         10:55                10:40     11:20     11:05     11:45     11:30     12:10     11:55     12:35     12:20     13:00 12:45        13:25     13:10     13:50                13:35     14:15     14:00     14:40     14:25     15:05     14:50     15:30     15:15 15:55        15:40     16:20     16:05     16:45                16:25     17:05     16:45     17:25     17:05     17:45     17:25     18:05 17:45        18:25     18:05     18:45     18:25     19:05                18:45     19:25     19:05     19:45     19:25     20:05     19:45 20:25         20:15     20:45     21:00     21:30     21:45     22:20                23:30    

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15 May 2024 - 15:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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