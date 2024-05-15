Malatya’da 2K otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

2K otobüsleri nereye gidiyor? 2K otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Elemendik Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 2K otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

2K: ELEMENDİK KONTEYNER KENT

Hafta içi seferler:

Merkez’den Konteyner Kent’e sefer saatleri:

06:00 06:20 06:00 06:35 06:20 06:55 06:40 07:15 07:00 07:40 07:20 07:55 07:40 08:20 08:00 08:40 08:20 09:00 08:40 09:20 09:00 09:40 09:25 10:05 09:50 10:30 10:15 10:55 10:40 11:20 11:05 11:45 11:30 12:10 11:55 12:35 12:20 13:00 12:45 13:25 13:10 13:50 13:35 14:15 14:00 14:40 14:25 15:05 14:50 15:30 15:15 15:55 15:40 16:20 16:05 16:45 16:25 17:05 16:45 17:25 17:05 17:45 17:25 18:05 17:45 18:25 18:05 18:45 18:25 19:05 18:45 19:25 19:05 19:45 19:25 20:05 19:45 20:25 20:15 20:45 21:00 21:30 21:45 22:20 23:30

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Konteyner Kent’e sefer saatleri:

06:00 06:20 06:00 06:35 06:20 06:55 06:40 07:15 07:00 07:40 07:20 07:55 07:40 08:20 08:00 08:40 08:20 09:00 08:40 09:20 09:00 09:40 09:25 10:05 09:50 10:30 10:15 10:55 10:40 11:20 11:05 11:45 11:30 12:10 11:55 12:35 12:20 13:00 12:45 13:25 13:10 13:50 13:35 14:15 14:00 14:40 14:25 15:05 14:50 15:30 15:15 15:55 15:40 16:20 16:05 16:45 16:25 17:05 16:45 17:25 17:05 17:45 17:25 18:05 17:45 18:25 18:05 18:45 18:25 19:05 18:45 19:25 19:05 19:45 19:25 20:05 19:45 20:25 20:15 20:45 21:00 21:30 21:45 22:20 23:30