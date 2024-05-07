2024 yılı öğretmen atamalarında alan ve kontenjan sayısı kaç?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün gerçekleştirilen basın açıklamasında 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağının müjdesini verdi. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20 Mayıs ila 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak olup, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. 1 Temmuz’da ise sözlü sınav süreci başlayacak.

Binlerce atama bekleyen öğretmen adaylarının merak ettiği bir diğer konu ise hangi öğretmenlik alanında kaç kontenjan verildiği. İşte merak edilen kontenjan listesi:

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ATAMALARINDA ALAN VE KONTENJAN LİSTESİ:

İngilizce: 968

Almanca: 288

Arapça: 262

Rusça: 16

Farsça: 1

DİĞER ÖĞRETMEN ATAMA VE KONTENJAN SAYILARI:

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi: 1

Beden Eğitimi: 320

Bilişim Teknolojileri: 253

Biyoloji: 167

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 16

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 4

Coğrafya: 285

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 7

Denizcilik / Gemi Yönetimi: 2

Denizcilik/Gemi Elektroniği: 1

Denizcilik/Gemi Makineleri: 1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: Bin 594

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 23

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 325

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 60

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 24

Farsça: 1

Felsefe : 232

Fen Bilimleri : 305

Fizik : 283

Geleneksel Türk Sanatları : 1

Gemi Yapımı / Gemi Donatım : 3

Gemi Yapımı / Gemi İnşa : 1

Gemi Yapımı / Yat İnşa : 2

Gıda Teknolojisi : 15

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri : 38

Görsel Sanatlar : 249

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf : 6

Grafik ve Fotoğraf / Grafik : 22

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler : 1

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro : 2

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri : 12

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı : 6

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği : 10

İlköğretim Matematik : 174

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri : 217

İngilizce : 968

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon : 5

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım : 2

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği : 7

Kimya / Kimya Teknolojisi : 468

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat : 14

Kuyumculuk Teknolojisi : 4

Laboratuvar Hizmetleri : 11

Maden Teknolojisi : 6

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı : 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp : 122

Matematik : 317

Metal Teknolojisi : 83

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı : 107

Motorlu Araçlar Teknolojisi : 215

Muhasebe ve Finansman : 1

Müzik : 634

Okul Öncesi : 903

Özel Eğitim : 2 bin 499

Plastik Teknolojisi : 32

Psikoloji : 2

Radyo-Televizyon : 2

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik : 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine : 7

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik : 1

Rehberlik : bin 597

Rusça : 16

Sağlık / Sağlık Hizmetleri : 85

Sağlık Bilgisi : 17

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar : 1

Sınıf Öğretmenliği : 3 bin 263

Sosyal Bilgiler : 754

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj : 9

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri : 58

Tarih : 619

Teknoloji ve Tasarım : 17

Tekstil Teknolojisi / Tekstil : 1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme : 38

Türk Dili ve Edebiyatı : 796

Türkçe : 804

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği : 4

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor : 4

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik : 46

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık : 3

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) : 6

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) : 4

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri : 16

Yiyecek İçecek Hizmetleri : 214

GENEL TOPLAM: 20.000