2024 yılı öğretmen atamalarında alan ve kontenjan sayısı kaç?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün gerçekleştirilen basın açıklamasında 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağının müjdesini verdi. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20 Mayıs ila 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak olup, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. 1 Temmuz’da ise sözlü sınav süreci başlayacak.
Binlerce atama bekleyen öğretmen adaylarının merak ettiği bir diğer konu ise hangi öğretmenlik alanında kaç kontenjan verildiği. İşte merak edilen kontenjan listesi:
YABANCI DİL ÖĞRETMEN ATAMALARINDA ALAN VE KONTENJAN LİSTESİ:
İngilizce: 968
Almanca: 288
Arapça: 262
Rusça: 16
Farsça: 1
DİĞER ÖĞRETMEN ATAMA VE KONTENJAN SAYILARI:
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi: 1
Beden Eğitimi: 320
Bilişim Teknolojileri: 253
Biyoloji: 167
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 16
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 4
Coğrafya: 285
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 7
Denizcilik / Gemi Yönetimi: 2
Denizcilik/Gemi Elektroniği: 1
Denizcilik/Gemi Makineleri: 1
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: Bin 594
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 23
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 325
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 60
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 24
Farsça: 1
Felsefe : 232
Fen Bilimleri : 305
Fizik : 283
Geleneksel Türk Sanatları : 1
Gemi Yapımı / Gemi Donatım : 3
Gemi Yapımı / Gemi İnşa : 1
Gemi Yapımı / Yat İnşa : 2
Gıda Teknolojisi : 15
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri : 38
Görsel Sanatlar : 249
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf : 6
Grafik ve Fotoğraf / Grafik : 22
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler : 1
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro : 2
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri : 12
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı : 6
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği : 10
İlköğretim Matematik : 174
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri : 217
İngilizce : 968
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon : 5
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım : 2
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği : 7
Kimya / Kimya Teknolojisi : 468
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat : 14
Kuyumculuk Teknolojisi : 4
Laboratuvar Hizmetleri : 11
Maden Teknolojisi : 6
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı : 1
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp : 122
Matematik : 317
Metal Teknolojisi : 83
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı : 107
Motorlu Araçlar Teknolojisi : 215
Muhasebe ve Finansman : 1
Müzik : 634
Okul Öncesi : 903
Özel Eğitim : 2 bin 499
Plastik Teknolojisi : 32
Psikoloji : 2
Radyo-Televizyon : 2
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik : 1
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine : 7
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik : 1
Rehberlik : bin 597
Rusça : 16
Sağlık / Sağlık Hizmetleri : 85
Sağlık Bilgisi : 17
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar : 1
Sınıf Öğretmenliği : 3 bin 263
Sosyal Bilgiler : 754
Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj : 9
Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri : 58
Tarih : 619
Teknoloji ve Tasarım : 17
Tekstil Teknolojisi / Tekstil : 1
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme : 38
Türk Dili ve Edebiyatı : 796
Türkçe : 804
Uçak Bakım / Uçak Elektroniği : 4
Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor : 4
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik : 46
Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık : 3
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) : 6
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) : 4
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri : 16
Yiyecek İçecek Hizmetleri : 214
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.