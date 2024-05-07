Edirne’de Enez Havsa Merkez etkilenecek! 8 Mayıs Edirne elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

8 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Abalar-Abalar Mücavir

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:15

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 17:15

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Abalar-Abalar Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:15

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 17:15

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 11:30

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

08.05.2024 Çarşamba Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

08.05.2024 Çarşamba Saati: 11:30