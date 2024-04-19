Dicle Nehri’nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset arandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.
AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yandan taramalı sualtı görüntüleme cihazıyla yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı.
Nehirde yapılan kıyı araması ve botlarla yapılan aramalar da sonuç vermedi. Arama çalışmaları bir süre devam ettikten sonra ekipler, sonuç alamayınca çalışmalara ara verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.