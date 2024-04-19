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Dicle Nehri’nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset arandı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Dicle Nehri’nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset arandı mask
Dicle Nehri’nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset arandı
Dicle Nehri’nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset arandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Dicle Nehri’nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset arandı

AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yandan taramalı sualtı görüntüleme cihazıyla yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı.

Dicle Nehri’nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset arandı

Nehirde yapılan kıyı araması ve botlarla yapılan aramalar da sonuç vermedi. Arama çalışmaları bir süre devam ettikten sonra ekipler, sonuç alamayınca çalışmalara ara verdi.

Dicle Nehri’nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset arandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Nis 2024 - 21:05 - Asayiş

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