17 Nis 2024 - 12:10- Yaşam G:

Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası: İnek Pınarı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Yeşilyurt ilçesindeki İnek Pınarı havaların ısınmasıyla birlikte misafirlerini ağırlamak için renklere büründü. Malatya’nın yanı başında bulunan bu mesire alanı Yeşilyurt’a sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnek Pınarı doğal güzellikleriyle ve yeşilliğiyle bilinen Yeşilyurt’taki değerli piknik ve mesire alanlarından sadece bir tanesidir.

Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası İnek Pınarı malatya haber mask
Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası İnek Pınarı malatya haber
Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası İnek Pınarı malatya haber
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Yeşilyurt ilçesindeki İnek Pınarı havaların ısınmasıyla birlikte misafirlerini ağırlamak için renklere büründü. Malatya’nın yanı başında bulunan bu mesire alanı Yeşilyurt’a sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnek Pınarı doğal güzellikleriyle ve yeşilliğiyle bilinen Yeşilyurt’taki değerli piknik ve mesire alanlarından sadece bir tanesidir.

İnek Pınarı olarak adlandırılan mesire yeri İnek Çayı’nın kaynağındadır. Yeşilyurt ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu mesire alanına ise kolaylıkla Malatya’dan ve çevre illerden ulaşılabilir. Doğal güzelliği ile ön plana çıkan İnek Pınarı yaz aylarıyla birlikte yeşilin her rengini içinde barındırarak görülmeye değer yerlerden biri haline geliyor.

Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası: İnek Pınarı

GÖRÜLMEYE DEĞER

Yeşilyurt’a 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu alan Kadir Uşağı Köyü’ne giden yol üzerindeki, Atmalı Mevkiindedir. İnek Çayı’nın da kaynağının çıktığı bu alan şehrin stresine ve yoğunluğundan kaçmak isteyenler için biçilmiş Kaftan.

Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası: İnek Pınarı

Bahar aylarıyla birlikte yeşilin her türlüsünü içinde barındıran bu mesire alanı Malatya’ya yakın olmasıyla da dikkat çekiyor. Bölgede ve etrafında bulunan meyve ağaçları ve bahçelerle temiz bir hava, güzel bir atmosfer sunuyor. Yaz aylarıyla birlikte ilçedeki vazgeçilmez piknik alanlarından biri haline geliyor.

Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası: İnek Pınarı

Pınardan akan soğuk suyu ile nefes aldıran İnek Pınarı’nda bisiklet yolu da bulunuyor. Hafta sonu ve gün içinde gidilebilecek konumda olması Malatya için en büyük avantajlardan biri iken suyun kaynağından su içip sakinlemek için tercih edilebilecek bir yer konumunda.

Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası: İnek Pınarı

Kaynak: Haber Merkezi

# İnek Pınarı, malatya İnek Pınarı, malatya İnek Pınarı haberleri, İnek Pınarı nerede, İnek Pınarı nasıl gidilir, yeşilyurt İnek Pınarı, malatya yeşilyurt, malatyada gezilecek yerler, malatya son dakika, son dakika malatya, malatya, malatya busabah gazetesi, Busabah gazetesi, son dakika malatya haberleri, malatya merkez, malatya haber, Busabah malatya, yeşilyurt, yaz, Bahar

17 Nis 2024 - 12:10 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL