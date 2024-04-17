Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası: İnek Pınarı

Malatya Yeşilyurt ilçesindeki İnek Pınarı havaların ısınmasıyla birlikte misafirlerini ağırlamak için renklere büründü. Malatya’nın yanı başında bulunan bu mesire alanı Yeşilyurt’a sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnek Pınarı doğal güzellikleriyle ve yeşilliğiyle bilinen Yeşilyurt’taki değerli piknik ve mesire alanlarından sadece bir tanesidir.

İnek Pınarı olarak adlandırılan mesire yeri İnek Çayı’nın kaynağındadır. Yeşilyurt ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu mesire alanına ise kolaylıkla Malatya’dan ve çevre illerden ulaşılabilir. Doğal güzelliği ile ön plana çıkan İnek Pınarı yaz aylarıyla birlikte yeşilin her rengini içinde barındırarak görülmeye değer yerlerden biri haline geliyor.

GÖRÜLMEYE DEĞER

Yeşilyurt’a 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu alan Kadir Uşağı Köyü’ne giden yol üzerindeki, Atmalı Mevkiindedir. İnek Çayı’nın da kaynağının çıktığı bu alan şehrin stresine ve yoğunluğundan kaçmak isteyenler için biçilmiş Kaftan.

Bahar aylarıyla birlikte yeşilin her türlüsünü içinde barındıran bu mesire alanı Malatya’ya yakın olmasıyla da dikkat çekiyor. Bölgede ve etrafında bulunan meyve ağaçları ve bahçelerle temiz bir hava, güzel bir atmosfer sunuyor. Yaz aylarıyla birlikte ilçedeki vazgeçilmez piknik alanlarından biri haline geliyor.

Pınardan akan soğuk suyu ile nefes aldıran İnek Pınarı’nda bisiklet yolu da bulunuyor. Hafta sonu ve gün içinde gidilebilecek konumda olması Malatya için en büyük avantajlardan biri iken suyun kaynağından su içip sakinlemek için tercih edilebilecek bir yer konumunda.

Kaynak: Haber Merkezi