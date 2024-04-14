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Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez

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Bayram tatilini temiz hava ve eğlenceli vakitle geçirmek isteyen vatandaşlar Malatya’da mesire alanlarına akın etti. Tatilin son günü vatandaşların şehirde en çok yoğunluk gösterdiği yerlerden biri ise Turgut Özal Tabiat Parkı ile hemen yanında bulunan Mişmiş Park Fuar Alanı oldu.

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez malatya haber mask
Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez malatya haber
Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez malatya haber
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Bayram tatilini temiz hava ve eğlenceli vakitle geçirmek isteyen vatandaşlar Malatya’da mesire alanlarına akın etti. Tatilin son günü vatandaşların şehirde en çok yoğunluk gösterdiği yerlerden biri ise Turgut Özal Tabiat Parkı ile hemen yanında bulunan Mişmiş Park Fuar Alanı oldu.

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez

Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilen ek süre sayesinde 9 günlük bir tatil yapan vatandaşlar gönüllerinde güzel vakit geçirdi. Bugün itibariyle son günü olan tatilin ardından yarın kamu çalışanları iş başı yapacak, öğrenciler ise eğitim-öğretim sürecine devam edecek.

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez

Bu kapsamda bayram tatilini temiz hava ve eğlenceli vakitle geçirmek isteyen vatandaşlar Malatya’da mesire alanlarına akın etti. Tatilin son günü vatandaşların şehirde en çok yoğunluk gösterdiği yerlerden biri ise Turgut Özal Tabiat Parkı ile hemen yanında bulunan Mişmiş Park Fuar Alanı oldu.

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda manzaranın keyfini çıkaran vatandaşlar hem piknik yaptı hem de gönüllerince eğlendi. Ailelerin tıklım tıklım doldurduğu tabiat parkı iğne atsan düşmeyecek hale geldi. Mişmiş Park Fuar Alanı’nda ise lunaparkın keyfini çıkarak vatandaşlar objektiflere yansıdı.

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez

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14 Nis 2024 - 12:34 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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