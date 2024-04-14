Turgut Özal Tabiat Parkı’nda iğne atsan yere düşmez

Bayram tatilini temiz hava ve eğlenceli vakitle geçirmek isteyen vatandaşlar Malatya’da mesire alanlarına akın etti. Tatilin son günü vatandaşların şehirde en çok yoğunluk gösterdiği yerlerden biri ise Turgut Özal Tabiat Parkı ile hemen yanında bulunan Mişmiş Park Fuar Alanı oldu.

Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilen ek süre sayesinde 9 günlük bir tatil yapan vatandaşlar gönüllerinde güzel vakit geçirdi. Bugün itibariyle son günü olan tatilin ardından yarın kamu çalışanları iş başı yapacak, öğrenciler ise eğitim-öğretim sürecine devam edecek.

Bu kapsamda bayram tatilini temiz hava ve eğlenceli vakitle geçirmek isteyen vatandaşlar Malatya’da mesire alanlarına akın etti. Tatilin son günü vatandaşların şehirde en çok yoğunluk gösterdiği yerlerden biri ise Turgut Özal Tabiat Parkı ile hemen yanında bulunan Mişmiş Park Fuar Alanı oldu.

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda manzaranın keyfini çıkaran vatandaşlar hem piknik yaptı hem de gönüllerince eğlendi. Ailelerin tıklım tıklım doldurduğu tabiat parkı iğne atsan düşmeyecek hale geldi. Mişmiş Park Fuar Alanı’nda ise lunaparkın keyfini çıkarak vatandaşlar objektiflere yansıdı.