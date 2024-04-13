Malatyalılar için bayram nasıl geçti?

Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatil sona ermek üzereyken Malatyalılar Pınarbaşı Mişmiş Park’ta tatilin son günlerini değerlendirdi. BUSABAH Medya’ya bayramın nasıl geçtiğini anlatan Malatyalılar genellikle güzel bir bayram geçirdiklerini fakat deprem nedeniyle biraz buruk bir bayram olduğunu söylediler. Aileleriyle birlikte pikniğe gelen vatandaşlar tatilin son günlerini havaların da güneşli olmasını fırsat bilerek dışarıda geçirdi.

“EKONOMİK OLARAK ZAYIF BİR BAYRAMDI”

Bayramın ekonomik yönden zayıf bir bayram olduğunu söyleyen Zeliha Erbaş,

“Bayram iyi geçti ama ekonomi yönünden soracak olursanız zayıf bir bayramdı. Bir yere gidemedik, çocuklarımızı bir yere götüremedik. Bayram bitti, biz buraya gelebildik. Bayramda maddi yönden hiçbir yere çıkamadık. Hava güzel, Malatya’mız güzel ama maddi olarak durum kötü. Ne çocuklarımıza bir şey alabildik ne bir şey alabildik. Tatilin bitimine yakın buraya geldik, bir hava alalım dedik. Çocuklar dışarı çıkmak istedi. Teselli etmek için, biraz eğlensinler diye buraya geldik. Tatil falan yapamadık. Araba ile de bir yere gidemiyorsun, belediye otobüsüyle buraya geldik, bir hava aldık biraz sonra da geri döneceğiz. Bu bayram geçen bayramlara göre çok farklı geçti, önceki bayramlar çok daha güzeldi”

dedi.

“BÜYÜKLERE ÖNCELİK VERDİK”

Bayramda öncelikle aile büyüklerini ziyaret ettiklerini söyleyen Kemal Atalmış,

“Bayram güzel geçti. Akrabaları ziyaret ettik, aile büyüklerini ziyaret ettik. Bu Ramazan Bayramını Malatya’da geçirdik. Ama buruk bir bayramdı, eskisi gibi değildi. Depremin etkisi de vardı fakat iyi geçirmeye çalıştık. Bugün de buraya gelelim gölün kenarında ‘biraz eğlenelim’ deyip pikniğe geldik”

şeklinde konuştu.

Nuray Atalmış ise resmi tatil sona ermeden çocukları pikniğe çıkarttıklarını belirterek,

“Bayram güzel geçti. Büyüklere öncelik verdik, mezarlıkları ziyaret ettik. Bayram bittikten sonra da buraya bir hava almaya geldik. Çocuklar okula başlayacak, okul başlamadan Mişmiş Park’a pikniğe gelelim dedik”

ifadelerine yer verdi.

“ARTÇILAR BİZİ RAHAT BIRAKMIYOR”

Yaşanan artçılarla beraber depremin acılarını unutamadıklarının altını çizen Doğan Gürbüz ise,

“Bayram güzel geçti ama biraz hüzünlü bir bayramdı. Buruk bir bayram geçirdik biliyorsunuz. Depremin acısını unutamıyoruz. Gerçekten unutmak için çaba da harcıyoruz ama sağ olsun artçılar bizi rahat bırakmıyor, sürekli hatırlatıyorlar. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Mücadelemiz Malatya’nın tekrar eski haline gelmesi için. Umarım yeni belediye başkanımız da bu konuda güzel adımlar atar. Ben Malatyalıyım, bayram için Adana’dan geldik. Bayram boyunca Malatya’daydım, başka bir yer tercih etmedik, bayramı memleketimizde geçirdik”

söyleminde bulundu.

“YARALARIN SARILDIĞI BİR BAYRAM OLUR”

Bayramın güzel fakat hüzünlü olduğunu söyleyen Ramiz Hakar şu ifadelere yer verdi:

“Bayram bizim için güzel geçti. Çocuklarla birlikte önce akraba ziyaretine gittik, daha sonra arkadaşları, sevdiklerimizi ziyaret ettik. Sevdiklerimizle beraber güzel bir bayram geçirmiş olduk. Bu bayram geçen yıllara göre biraz daha hüzünlüydü. Depremin hüznü hâlâ var. Ayrıca Filistin’de yaşanan dram ve katliamlar nedeniyle de acımız var. İnşallah bundan sonraki bayramlar zulmün olmadığı, Filistinli kardeşlerimizin özgür olduğu, yaraların sarıldığı bir bayram olur. Bayram boyunca ailemle birlikte Malatya’daydık, tatilin sonunu da bu şekilde, Mişmiş Park’ta, piknik yaparak geçirmek için geldik.”

“BU MEMLEKETTE BAYRAM GERÇEK BAYRAM”

İstanbul’dan bayram için Malatya’ya gelen ve bayramın buralarda bayram olduğunu söyleyen Bilal Köse ise,

“Biz İstanbul’dan geliyoruz. Memleket sevdası da var tabii bizde. Bayramı burada geçirmek için uzun yoldan geldik. Bayram burada güzel geçti. İlk gün biraz yağış oldu tabii ama güzeldi. Özellikle bu memlekette bayram gerçek bayram. Büyükşehirlerde trafik olsun, insanlar olsun, kalabalık olsun çekilmiyor. Biz de İstanbul’dan geldik. Pütürge’ye doğru çıktık. Şimdi tatil bitimi buralara geldik, geziyoruz. Burası çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim”

söyleminde bulundu.

“GEÇEN BAYRAMLAR GİBİ BİR BAYRAM OLMADI”

“Buruk bir bayramdı ama yine de güzeldi” diyen Savaş Yoldaş,

“Bayram güzel geçti. Malatya’da geçirdik. Akrabaları, aile büyüklerini ziyaret ettik. Şimdi tatilin son günleri de biraz eğlensinler diye çocukları Mişmiş Park’a getirdik. Geçen bayramlar gibi bir bayram olmadı tabii. Buruk bir bayramdı ama yine de güzeldi”

dedi.

“NORMALDE BURASI ÇOK DAHA CANLIYDI”

Orduzu Mişmiş Park’ın eskiden çok daha güzel ve canlı olduğunu ifade eden Hülya Sevinçgil ise,

“Bayram ailemle, akraba ziyaretleriyle güzel geçti. Bugün de çocukları eğlendirmek için buraya getirdik. Burada bir hüsrana uğradım. Normalde burası çok daha canlı, elverişli bir ortamdı. Çok güzel festivaller yapılırdı. Çocuklarımızı getiriyorduk. Şimdi bayram bitimi olmasına rağmen her yer kapalı. Yemek yiyebileceğimiz, alışveriş yapabileceğimiz bir yerin olmaması bizi çok üzdü. Malatya’nın toparlanması için yapılacak müdahaleyi ve çabayı yöneticilerden beklerken belediyeye ait olan marketin bile kapalı olması bizi çok üzdü ve şaşırttı. Onun dışında güzel bir bayram geçirdik ve en son buraya geldik”

şeklinde konuştu.