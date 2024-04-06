31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Akçadağ Belediyesi için Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) aday olan Hasan Ulutaş yapılan seçimi yüzde 33.13 oy oranı ile önde bitirdi. Göreve başlayan Hasan Ulutaş Akçadağ Belediye Başkanı oldu.
Akçadağ Belediyesi için yapılan seçimlerde AK Parti adayı Hasan Ulutaş Akçadağ Belediye Başkanı oldu. Oyların yüzde 33.13’ünü alan Hasan Ulutaş göreve başlayarak yeni dönemde Akçadağ Belediye Başkanı oldu. Peki Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş kimdir?
HASAN ULUTAŞ KİMDİR?
Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş 1981 yılında Akçadağ’da doğdu. Hasan Ulutaş ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Ulutaş, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda Akçadağ Belediyesi meclis üyesi olan Ulutaş, çeşitli derneklerde de başkanlık yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Ulutaş son olarak Akçadağ Belediye Başkanı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.