Patlamış mısır sağlıklı mı? Bu mucizeye inanamayacaksınız

Uzmanlar, patlamış mısırın en sağlıklı atıştırmalıklardan biri olduğunu açıkladı. Hazır olandan ziyade evde az miktarda tuz ve sağlıklı yağlarla (az miktarda yağ) yapılan patlamış mısırın mucizevi bir atıştırmalık olabileceği de aktarıldı. İşte detaylar…

heart.org’un paylaştığı araştırmaya göre, bol miktarda diyet lifi içeren ve genellikle düşük kalorili olan patlamış mısır, havayla patlatıldığında ve hafifçe tatlandırıldığında oldukça sağlıklı bir atıştırmalık. Bunun nedeni, ürünün bir tam tahıl olması ve yüksek lifli tam tahılların daha düşük kalp hastalığı, diyabet, bazı kanserler ve diğer sağlık sorunları riskiyle bağlantılı olması.

MEYVE, SEBZE YEMİYORSANIZ…

Paylaşılan makaleye göre, patlamış mısır porsiyon başına tam buğday ekmeğinden daha fazla lif içeriyor. Rhode Island Üniversitesi beslenme ve gıda bilimleri bölümünde yardımcı doçent olan Maya Vadiveloo,

"İyi hazırlandığında patlamış mısır aslında oldukça iyi bir atıştırmalıktır. Kararlıdır. Ucuzdur. Oldukça lezzetlidir. Yeterli meyve, sebze veya diğer tam tahılları yemede zorluk yaşayan insanlar için başlangıç olarak düşük riskli bir atıştırmalıktır”

sözlerine yer verdi.

BAZI KANSER TÜRLERİNİN RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Patlamış mısırın çok tuzdan uzak olması ve sağlıklı/az miktardaki yağlarla yapılması konusunun önemli olduğunu aktaran araştırma, aksi halde bazı can sıkıcı hastalıkların oluşabileceğine dikkat çekiyor. Patlamış mısırın, lifin yanı sıra, daha iyi kan dolaşımı ve sindirim sağlığıyla bağlantılı antioksidanlar olan ve bazı kanser türlerinin potansiyel olarak daha düşük riskini azaltan iyi bir polifenol kaynağı olduğu da aktarılıyor.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Araştırmaya göre, patlamış mısırın sağlık açısından bir diğer faydası da yüksek tokluk sağlaması. Patlamış mısırın yüksek lif içeriği, düşük kalorisi ve düşük enerji yoğunluğu nedeniyle kilo vermeye yardımcı olabilecek bir gıda olduğu düşünülüyor.