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Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı mask
Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı
Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Hanevleri, Topaluşağı, Naldöken Köyü Akburç Mezra, Naldöken Köyü Güzelevler Mevkii, Naldöken Köyü Yeni Mezra, Çalkaya Köyü Osman Çayır Mezra, Çalkaya Köyü, Koçkonağı Köyü, Naldöken Köyü Kutuşağı Mezra, Naldöken Köyü, Çalkaya Köyü Zuğur Evleri Mezra, Naldöken Köyü Bahçe Mezra, Çayırköy Köyü Aşağı Meydancık Mezra, Eğrikavak Köyü, Naldöken Köyü Sarıyer Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Simani Mahallesi’ne,

Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

2 Nisan 2024 Salı 09.00-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Döşengi, Karapolat Köyü, Eskibalta Köyü, Gelinpertek Köyü, Ayanoğlu Köyü, Kabayel Köyü bölgelerine,

2 Nisan 2024 Salı 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Simani Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı
 

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31 Mar 2024 - 13:29 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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