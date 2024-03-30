Hangi şehir ne zaman büyükşehir oldu?

Türkiye’deki ilk büyükşehir belediyeleri 1984 yılı Ocak ayında çıkarılan yasa ve Mart ayında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile İstanbul, Ankara, İzmir kentlerinde kuruldu. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 30 büyükşehir bulunuyor. Peki, hangi kent ne zaman büyükşehir oldu? 1984’ten bu yana büyükşehir statüsü için neler değişti. Detaylar haberimizde…
Türkiye’deki ilk büyükşehir belediyeleri 1984 yılı Ocak ayında çıkarılan yasa ve Mart ayında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile üç büyük kentte kuruldu. Bu tarihte bu üç kentten, İstanbul’un 15, Ankara’nın 5 ve İzmir’in de 3 metropoliten ilçesi vardı.
5 BÜYÜKŞEHİR DAHA
1986 yılında Adana, 1987 yılında Bursa, Gaziantep ve Konya, 1988 yılında ise Kayseri büyükşehir statüsüne geçirildi. Bahsi geçen tarihlerde Adana, Bursa ve Konya'nın üç, Gaziantep ve Kayseri’nin iki metropoliten ilçesi vardı.
1993’TE 7 KENT DAHA…
1993 yılında Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun belediyeleri hakkında 27 Haziran 1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulandı ve bu illerin merkez belediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüştü.
2000 yılında Sakarya ilinde, Adapazarı ismini taşıyan büyükşehir belediyesi kuruldu. Adapazarı kenti Sakarya il merkeziydi. Yeni büyükşehir metropoliten ilçelerinin kuruluşuna dair yasada büyükşehir ismi Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirildi.
NÜFUS SAYISI 750 BİNE İNDİRİLDİ
2012 yılında çıkarılan yasayla, büyükşehir belediye sınırları için yeni kıstaslar getirildi. Buna göre, büyükşehir kıstaslarından olan nüfus sayısı 750.000'e indirildi.
MALATYA’NIN BÜYÜKŞEHİR OLMASI
2011 yılında, o zamanlar dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, nüfusu 750.000'i aşan illerin büyükşehir yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırladıklarını söylemişti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2011 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları dikkate alındı ve 12 Kasım 2012 tarihi itibarıyla Büyükşehir yasa tasarısı, kanun olarak yasalaştı.
Büyükşehir olan iller ve nüfusları şöyleydi:
Şanlıurfa: 1.801.980
Hatay: 1.503.066
Manisa: 1.359.463
Balıkesir: 1.167.761
Kahramanmaraş: 1.075.706
Van: 1.070.113
Aydın: 1.020.957
Denizli: 1.005.687
Tekirdağ: 874.475
Muğla: 866.665
Mardin: 779.738
Malatya: 762.538
Trabzon: 818.023
Ordu: 774.154 nüfus ile büyükşehir oldu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.