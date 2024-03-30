Hangi şehir ne zaman büyükşehir oldu?

Türkiye’deki ilk büyükşehir belediyeleri 1984 yılı Ocak ayında çıkarılan yasa ve Mart ayında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile İstanbul, Ankara, İzmir kentlerinde kuruldu. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 30 büyükşehir bulunuyor. Peki, hangi kent ne zaman büyükşehir oldu? 1984’ten bu yana büyükşehir statüsü için neler değişti. Detaylar haberimizde…

Türkiye’deki ilk büyükşehir belediyeleri 1984 yılı Ocak ayında çıkarılan yasa ve Mart ayında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile üç büyük kentte kuruldu. Bu tarihte bu üç kentten, İstanbul’un 15, Ankara’nın 5 ve İzmir’in de 3 metropoliten ilçesi vardı.

5 BÜYÜKŞEHİR DAHA

1986 yılında Adana, 1987 yılında Bursa, Gaziantep ve Konya, 1988 yılında ise Kayseri büyükşehir statüsüne geçirildi. Bahsi geçen tarihlerde Adana, Bursa ve Konya'nın üç, Gaziantep ve Kayseri’nin iki metropoliten ilçesi vardı.

1993’TE 7 KENT DAHA…

1993 yılında Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun belediyeleri hakkında 27 Haziran 1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulandı ve bu illerin merkez belediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüştü.

2000 yılında Sakarya ilinde, Adapazarı ismini taşıyan büyükşehir belediyesi kuruldu. Adapazarı kenti Sakarya il merkeziydi. Yeni büyükşehir metropoliten ilçelerinin kuruluşuna dair yasada büyükşehir ismi Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirildi.

NÜFUS SAYISI 750 BİNE İNDİRİLDİ

2012 yılında çıkarılan yasayla, büyükşehir belediye sınırları için yeni kıstaslar getirildi. Buna göre, büyükşehir kıstaslarından olan nüfus sayısı 750.000'e indirildi.

MALATYA’NIN BÜYÜKŞEHİR OLMASI

2011 yılında, o zamanlar dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, nüfusu 750.000'i aşan illerin büyükşehir yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırladıklarını söylemişti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2011 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları dikkate alındı ve 12 Kasım 2012 tarihi itibarıyla Büyükşehir yasa tasarısı, kanun olarak yasalaştı.

Büyükşehir olan iller ve nüfusları şöyleydi:

Şanlıurfa: 1.801.980

Hatay: 1.503.066

Manisa: 1.359.463

Balıkesir: 1.167.761

Kahramanmaraş: 1.075.706

Van: 1.070.113

Aydın: 1.020.957

Denizli: 1.005.687

Tekirdağ: 874.475

Muğla: 866.665

Mardin: 779.738

Malatya: 762.538

Trabzon: 818.023

Ordu: 774.154 nüfus ile büyükşehir oldu.