Malatya’nın kâbusu asbest: Nedir, neden zararlıdır?

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı hava kalitesi raporuna göre, Türkiye’de en kirli havası olan 5 şehirden biri Malatya. Üstelik bu durumun en önemli nedeni asbest. Peki, artık günlük hayatımızda da sık sık ismini kullandığımız asbest nedir, zararları nelerdir?

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı hava kalitesi raporuna göre, Türkiye’de en kirli havası olan şehirler Malatya, Batman, Iğdır, Ağrı ve Şırnak… Uzmanların deprem bölgesinde asbest riskini sık sık belirtmesi ve özellikle Malatya’nın ciddi durumda olduğunu söylemesi bu verilere bakıldığında her şeyi ortaya koydu. Nitekim bahsi geçen rapora göre deprem şehirlerinde hava kirliliği 7,5 kata kadar yükseldi. Bu kapsamda en fazla öne çıkan şehir ise maalesef Malatya.

DEPREM BÖLGESİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENDİ

DSÖ verilerine göre, Türkiye genelinde hava kirliliği standart değerlerin 4 katında. Ancak can alıcı nokta şu: Depremden etkilenen şehirlerde bu değerler 7,5 kata kadar yükseldi. Bu artışın nedeni ise enkaz tozu, ısınma için açıkta ateş yakma gibi etkenlere bağlandı. Asbestin en çok etkilediği şehrin Malatya olduğu da böylece anlaşıldı.

ASBEST NEDİR VE ZARARLARI NELERDİR?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en fazla etkilediği şehirlerden biri olan Malatya’da asbest riskinin çok yüksek olduğu açıklandı. Peki, asbest nedir ve zararları nelerdir?

Asbest, doğada bulunan bir mineral lifidir ve tarih boyunca inşaat, endüstriyel üretim, izolasyon, gemi yapımı gibi birçok alanda kullanılan üründür. Asbest lifleri, dayanıklı, ateşe dayanıklı ve kimyasal olarak inert özelliklere sahiptir, bu nedenle birçok endüstriyel uygulamada tercih ediliyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Bununla birlikte, asbest aynı zamanda insan sağlığına ciddi zararlar verebilen bir madde olarak da biliniyor. Asbest lifleri havaya dağıldığında solunum yoluyla vücuda alınabiliyor. Bu lifler akciğerlerde ve diğer solunum organlarında birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Asbeste maruz kalmak, akciğer kanseri, mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) ve asbestoz gibi hastalıkların riskini artırıyor.

AGRESİF KANSER TÜRLERİ!

Asbestoz, özellikle akciğerlerde fibrozis (yara dokusu oluşumu) ve solunum fonksiyonlarında azalma ile karakterize olan ciddi bir akciğer hastalığıdır. Mezotelyoma ise genellikle akciğer zarında veya karın zarında ortaya çıkan agresif bir kanser türüdür ve asbeste uzun süre maruz kalmakla ilişkilidir.

BİRÇOK ÜLKEDE KULLANIMI YASAKLANMIŞ

Asbest, birçok ülkede kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmıştır, ancak hala birçok ülkede bulunabiliyor. Asbestin zararları nedeniyle, uygun güvenlik önlemleri alınmadan asbestle çalışmak veya asbest içeren malzemelere maruz kalmak son derece tehlikeli ve insan sağlığı için ciddi risk oluşturabiliyor.