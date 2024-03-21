Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

Film ve dizi severlerin merakla takip ettiği ancak sadece onların değil, bu konuyla ilgilenenlerin de merceği altına aldığı paralel evren konulu yapımlar oldukça fazla izleniyor. İşte meraklısına 20 film ve dizi önerisi…
Paralel evren konulu film ve diziler son yıllarda oldukça fazla izleniyor. İşte karar verirken bin kere daha düşünmenizi sağlayacak paralel evren konulu 20 film ve dizi önerisi: (Unutulmaz Filmler önerisidir)
1- Fringe (2008–2013)
2- The Elegant Universe (2003)
3- Groundhog Day (1993)
4- Star Trek (2009)
5- Planet of the Apes (1968)
6- Edge of Tomorrow (2014)
7- Everything Everywhere All at Once (2022)
8- Mr. Nobody (2009)
9- Being John Malkovich (1999)
10- The Butterfly Effect (2004)
11- Reconstruction (2003)
12- Source Code (2011)
13- Sliders (1995-2000)
14- Frequency (2000)
15- Coherence (2013)
16- What If... (2012)
17- Another Earth (2011)
18- Sliding Doors (1998)
19- The Family Man (2000)
20- Parallels (2015)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.