Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

Film ve dizi severlerin merakla takip ettiği ancak sadece onların değil, bu konuyla ilgilenenlerin de merceği altına aldığı paralel evren konulu yapımlar oldukça fazla izleniyor. İşte meraklısına 20 film ve dizi önerisi…

1- Fringe (2008–2013)

2- The Elegant Universe (2003)

3- Groundhog Day (1993)

4- Star Trek (2009)

5- Planet of the Apes (1968)

6- Edge of Tomorrow (2014)

7- Everything Everywhere All at Once (2022)

8- Mr. Nobody (2009)

9- Being John Malkovich (1999)

10- The Butterfly Effect (2004)

11- Reconstruction (2003)

12- Source Code (2011)

13- Sliders (1995-2000)

14- Frequency (2000)

15- Coherence (2013)

16- What If... (2012)

17- Another Earth (2011)

18- Sliding Doors (1998)

19- The Family Man (2000)

20- Parallels (2015)