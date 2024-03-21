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Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

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Film ve dizi severlerin merakla takip ettiği ancak sadece onların değil, bu konuyla ilgilenenlerin de merceği altına aldığı paralel evren konulu yapımlar oldukça fazla izleniyor. İşte meraklısına 20 film ve dizi önerisi…

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya! mask
Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!
Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!
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Film ve dizi severlerin merakla takip ettiği ancak sadece onların değil, bu konuyla ilgilenenlerin de merceği altına aldığı paralel evren konulu yapımlar oldukça fazla izleniyor. İşte meraklısına 20 film ve dizi önerisi…

Paralel evren konulu film ve diziler son yıllarda oldukça fazla izleniyor. İşte karar verirken bin kere daha düşünmenizi sağlayacak paralel evren konulu 20 film ve dizi önerisi: (Unutulmaz Filmler önerisidir)

1- Fringe (2008–2013)

2- The Elegant Universe (2003)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

3- Groundhog Day (1993)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

4- Star Trek (2009)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

5- Planet of the Apes (1968)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

6- Edge of Tomorrow (2014)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

7- Everything Everywhere All at Once (2022)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

8- Mr. Nobody (2009)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

9- Being John Malkovich (1999)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

10- The Butterfly Effect (2004)

11- Reconstruction (2003)

12- Source Code (2011)

13- Sliders (1995-2000)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

14- Frequency (2000)

15- Coherence (2013)

16- What If... (2012)

17- Another Earth (2011)

Paralel evren konulu film/dizi sevenler buraya!

18- Sliding Doors (1998)

19- The Family Man (2000)

20- Parallels (2015)

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21 Mar 2024 - 01:30 - Kültür Sanat

Mahreç  Besime Güner

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