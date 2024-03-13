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Geçmişten ders alınması gereken bir acı: Erzincan Depremi’nin 32. yılı

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Bugün, Türkiye'nin yüreğini dağlayan bir felaketin daha yıldönümü. 13 Mart 1992'de, Erzincan'da yaşanan deprem faciası hala unutulmadı. Bu tarihte, 653 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yaralandı ve 8057 bina hasar gördü veya yıkıldı. Bugün, bu acı olayın 32. yıl dönümünde, Erzincan depremi bir kez daha hafızalarda canlanıyor.

Geçmişten ders alınması gereken bir acı Erzincan Depremi’nin 32. yılı mask
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Erzincan depremi, Türkiye'yi derinden sarsan ve uzun yıllar etkisini hissettiren bir felaketti. 6,8 büyüklüğündeki deprem, bölgeyi adeta yerle bir etti. Yıkılan binalar, can kayıpları ve yaralılarla dolu bir trajediye dönüştü. Ancak bu felaketin ardından önlem almak için adımlar atıldı ve dersler çıkarıldı.

Erzincan, Türkiye'nin iki önemli fay hattından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu tarafında bulunuyor. Bu bölgede yaşanan depremler, sık sık büyük hasarlara ve can kayıplarına neden oluyor. Bilim insanları, bu fay hattının kırılmadığı kısımlar için sürekli uyarılarda bulunuyor ve tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyorlar.

Geçmişten ders alınması gereken bir acı: Erzincan Depremi’nin 32. yılı

13 MART 1992'DEKİ DEPREM, ERZİNCAN'IN YANI SIRA ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEDİ

13 Mart 1992'deki deprem, Erzincan'ın yanı sıra çevre illeri de etkiledi. Erzurum ve Bingöl gibi illerde de maddi hasarlar meydana geldi. Ancak bu felaket, sadece acı bir hikâye olarak kalmadı. Türkiye genelinde, Erzincan için yardım kampanyaları düzenlendi ve yeni yapılan binaların titizlikle denetlenmesi ve yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmesi sağlandı.

Bugün, 13 Mart 1992 Erzincan depreminin 32. yıl dönümünde, yaşanan acıları ve kayıpları bir kez daha hatırlıyoruz. Ancak aynı zamanda, bu felaketin ardından alınan derslerin önemini ve gelecekte benzer felaketlerin önlenmesi için yapılan çalışmaların değerini de unutmuyoruz. Depremlerin yıkıcı etkilerinden korunmak için sürekli olarak tedbir almanın ve bilinci canlı tutmanın önemini biliyoruz.

 

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13 Mar 2024 - 11:58 Erzincan- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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