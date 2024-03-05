05 Mar 2024 - 00:24- Gündem G:

Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı?

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Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Bergen için çekilen filmin ardından yeniden gündem olan ve 1990 yılında gerçekleşen dehşet verici olayla hafızalara kazınan isim Halis Serbest… Kariyerinin zirvesindeyken hayatını kaybetmesiyle herkesi hüzne boğan ve halen de unutulmayan Bergen nasıl öldü? O dönem toplumda infiale neden olan Halis Serbest kimdir? İşte tüm detaylar…

Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı? mask
Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı?
Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı?
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Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Bergen için çekilen filmin ardından yeniden gündem olan ve 1990 yılında gerçekleşen dehşet verici olayla hafızalara kazınan isim Halis Serbest… Kariyerinin zirvesindeyken hayatını kaybetmesiyle herkesi hüzne boğan ve halen de unutulmayan Bergen nasıl öldü? O dönem toplumda infiale neden olan Halis Serbest kimdir? İşte tüm detaylar…

Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı?

6 KURŞUNLA HAYATTAN KOPARDI

O acıların kadını olarak anılan Bergen… Ona tarifsiz acılar yaşatıp 6 kurşunla hayattan koparan Halis Serbest ise bugün halen herkesin tepki gösterdiği bir isim…

Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı?

HALİS SERBEST KİMDİR?

Şarkıcı Bergen’i hayattan koparan Halis Serbest'in Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor. Halis Serbest, şimdi Adana'da serbest meslek sahibi. Serbest, dört çocuğuyla birlikte yaşıyor. Bu çocuklar ise ikinci eşinden oluyor.
Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı?

BERGEN VE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?

Çalışma için Ankara'dan Adana'ya giden Bergen, burada tanıştığı Halis Serbest'le bir yıl sonra nikah kıyıyor ve onun evli ve üç çocuklu olduğunu öğreniyor. Onunla 9 Ocak 1982'de resmi nikahla evlenen Bergen, aynı yıl 31 Ekim'de İzmir'de çalışırken eşinin azmettirmesi sonucu kezzap saldırısına uğruyor. Saldırıda tek gözünü kaybeden Bergen’in vücudunun büyük bir kısmı da yanıyor. Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülüyor.

Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı?

HALİS SERBEST KAÇ YIL HAPİS YATTI?

Serbest, kezzap olayının ardından 12 yıl hapis cezası aldı. Bergen'i 6 kurşun ile öldüren Halis Serbest, 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oluyor. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakılıyor.

Halis Serbest kimdir, evli mi, öldü mü? Bergen’in katili Halis Serbest kaç yıl hapis cezası aldı?

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05 Mar 2024 - 00:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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