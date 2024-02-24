Malatya’da isteyen çok “alabilen” yok!

Malatya'da yeni binaların yani 2024’ten sonra yapılan dairelerin fiyatlarının çok yükseleceğini kaydeden Özgül, depremlerden önce yapılan konutların ne alıcı ne de kiracı bulabildiğini belirterek, “Şu anda bin 800 konut boş ve kiracı bekliyor. Mevcut bulunan konutların kiralarının ve satışlarının daha da düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Malatya’da bir yıl bekleyişin ardından ilk konutların kura çekimi anahtar teslim töreni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleşmiş, 6 bin 181 konut hak sahiplerine teslim edilmişti. Peki, konutların ha sahiplerine teslim edilmesi, Malatyalıların devamlı şikâyetçi olduğu kira fiyatlarına nasıl bir etki yaptı, hak sahiplerine teslim edilen konut sayısı yeterli mi? konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.

Bildiği kadarıyla kura çekilişi yapıldığını ancak anahtar tesliminin yapılmadığını söyleyen Özgül, anahtarların 45 gün sonra teslim edileceğinin dile getirildiğini söyledi.

“DAİRELERİN FİYATLARI ÇOK YÜKSELECEK”

“Depremzedelere verilen TOKİ konutlarının sektörümüze fazla bir etkisi şu an olacağını tahmin etmiyorum” diyen Özgül, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 160 bin ailenin daire beklediği bir yerde 6 bin konut çok yetersiz. Bu sayının da şu an emlak sektörünü fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama evi yıkılıp hak sahibi olan vatandaşlar biraz ümitlendi. Bu 6 bin konutun kurası çekilince insanlar umutlandı. İnşallah bu devam eder. Malatyalılar tekrar Malatya’ya dönmeye başlarlar. TOKİ konutlarının piyasaya girmesiyle birlikte, yerinde dönüşüm projeleri de hızlanarak devam ettirilirse emlak sektörü tabii ki hızlanacaktır. Malatya'da yeni binaların yani 2024’ten sonra yapılan dairelerin fiyatları çok yükselecekti. Ben bunu belirtmek istiyorum. 6 Şubat depremlerini yaşamış şu an hâlihazırdaki dairelere vatandaşlarımız güvenmiyor. Talep de yoktur. Yani şu anda vatandaşlar örneğin depremden önce 5 milyonluk dairesini şimdi 1,5-2 milyona satmak istiyor. Depremlerden önce yapılan daireler alıcı bulamıyor. Ama TOKİ konutlarının, yeni dönüşüm projelerinin hızlanmasıyla Malatya'daki gayrimenkul sektörü hareketlenecektir. 2024’ten itibaren temel, atılacak binaların maliyetleri de yüksek olacağından dolayı fiyatların da çok yüksek olacağını düşünüyoruz.”

BOŞ DAİRELER KİRACI BULAMIYOR

Malatya’da kira fiyatlarında fırsatçılık yapılıyor söylentilerini de değerlendiren Özgül,

“Şimdi Malatya'da o fırsatçılık bitti. Kira miktarları ortalamanın altında diyebiliriz. Örneğin 2023 haziran, temmuz, ağustos aylarındaki kiraların neredeyse yüzde 30-40 aşağı düştüğünü söyleyebiliriz. Mesela 2023 yılının tayin dönemi, okul açılma döneminde daireler 15 bin liraya kiraya verildi. Şimdi aynı apartmandaki dairelerin kirası 11-12 bin liraya kiracı bulamıyor. Bunun da nedeni insanlar depremlerden dolayı artık binalara güvenmediğinden. Şu anda bin 800 konut boş ve kiracı bekliyor. Bu binaların kiracı bulamayacağını düşünüyoruz. Mevcut bulunan konutların kiralarının ve satışlarının daha da düşeceğini tahmin ediyoruz”

şeklinde konuştu.

“MÜKELLEF HEPSİNİ YATIRMAK ZORUNDA”

Kira gelir vergisiyle ilgili de konuşan Özgül,

“Gayrimenkulünden kira geliri elde eden vatandaşlar her yılın kira gelir beyanını vermeleri gerekiyor. Bu yıl için 33 bin lirası muaf, geri kalanı vergiye tabidir. Günümüzde Malatya’da en az kira tutarı 7 bin liradan hesapladığımızda yıllık 84 bin TL eder. 84 binin 33 bin lirasının vergisi muaf, geri kalanın yüzde 20’si vergiye tabi. Mükellef hepsini yatırmak zorunda. Bu çalışma çok güzel. Yıllar önce yapılması gereken bir çalışmayı Maliye Bakanlığımız yeni başlattı. Gayrimenkulü kirada olan vatandaşlar aldıkları kiranın vergisini vermek zorundalar. Çünkü ülkemiz vergilerle ayakta duruyor. Güzel bir çalışma. Ben Hazine ve Maliye Bakanımızı tebrik ediyorum”

diye konuştu.

“BU PARAYI 2024 YILI İÇİN VERGİLENDİRMESİ GEREKİYOR”

Verginin eşit bir şekilde toplanması gerektiğine dikkat çeken Özgül, şunları dile getirdi:

“Vergiyle kira artışlarının bir alakası yok. Bu yıl verilecek kira beyannamesi 2023 yılının kirasının beyan edilmesi. Ev sahibi geçen yıl aylık evini en kötü 7 bin liraya kiraya verdi. Yılda 84 bin lira ediyor. Bu parayı 2024 yılı için vergilendirmesi gerekiyor. Burada kiracılara da önemli görev düşüyor. Kiracılar ev sahibine verecekleri kiranın tamamını banka üzerinden vermeleri gerekiyor. Bazı ev sahipleri kiralarını elden alıyorlar ve kira beyannamesinde bulunmuyorlar. Bazı ev sahipleri kiracılarına paranın yarısını bankaya yatırmasını, diğer yarısını da kendisine vermesini istiyor. Bunun da adı devletten vergi kaçırmaktır. Bu nedenle kiracılar bu konuda titiz davranmalı. Mademki ev sahibi evini değerinden düşük size vermiyorsa, siz de devlete yardımcı olacaksınız ve ev sahipleri kiralarının vergisini devlete vermek zorundadır. Dolayısıyla bu anlamda kiracılar devlete yardımcı olmalı. Devlet de bunun denetimini iyi yapacak. Devlet birinden vergi alıyorsa, diğer ev sahiplerinden de kira vergisini almalı. Bu konuda devlet kimin kirasını tam olarak beyan etmediğini araştırarak bu vergileri herkesten eşit bir şekilde toplaması gerekiyor.”