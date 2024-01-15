AFAD kira yardımı ne kadar oldu? AFAD kira desteği süresi uzatılacak mı?

AFAD, 6 Şubat’ta meydana gelen ve Malatya’nın da içinde olduğu 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşayan afetzedelere verdiği kira yardımını yükseltti. Peki, o tutarlar ne kadar oldu? AFAD’ın verdiği kira yardımının süresi uzatıldı mı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 aydan daha uzun bir süre geçti. Deprem bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Bu bağlamda depremzedelere verilen kira yardımında artış olduğuna dair bazı iddiaların ardından bu ay bazı vatandaşların hesabına yatırılmaya başlanan kira tutarlarının artırıldığı iddia edildi.

KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

AFAD, depremden etkilenen ve ev sahibi olan vatandaşlara 5 bin TL, kiracı olanlara ise 3 bin TL kira yardımı yapıyor. Bu miktarların artırılacağına yönelik iddialar mevcuttu. Bu ay hesaplara yatan bakiyelere göre, ev sahiplerine 7.500, kiracılara 5.000 TL verilmeye başlandı. Henüz resmi bir açıklama yok, ancak ileriki günlerde bu konunun netliğe kavuşması bekleniyor.



KİRA YARDIMI SÜRESİ UZATILACAK MI?

Bilindiği üzere AFAD’ın verdiği kira yardımı depremde binaları yıkılmış, yıkılacak veya ağır, orta hasarlı afetzedelere veriliyor. Bu yardımın 12 ay boyunca verileceği açıklanmıştı. Şimdi herkes bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağını konuşuyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ancak bunun da yakın zamanda netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Bu arada depremzede kira desteği için başvurular e-Devlet şifresi ile ‘Afetzede Barınma Desteği Başvurusu’ ekranından yapılıyor.