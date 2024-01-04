Rüyada kavga görmek bakın ne anlama geliyor

Kelime anlamına baktığımızda “rüya” kelimesi, ”rü’yet” kelimesinden türemiş, dilimize Arapçadan geçmiştir. Görme, bakma, seyretme anlamlarına gelir. Uyku sırasında gördüğümüz rüyalar bazı durumlarda gayet etkileyici ve gerçekçi olabilir. Rüyada görülen unsurların yorumlanması ise geçmiş yıllardan beri süregelen bir alışkanlık haline gelmiştir.

RÜYADA KAVGA GÖRMEK HANGİ ANLAMLARA GELİYOR

Rüyada kavga etmek, rüya tabirleri kaynaklarında gerçeğe yoruluyor. Rüyasında kavga ettiğini gören kişinin gerçek hayatta da bir kavgaya veya münakaşaya gireceği bildiriliyor. Kavgadan üstün çıktığını gören kişinin ise kuvvetinin ve gücünün artacağı bildiriliyor.

RÜYADA KAVGA AYIRMAK NEYİN İŞARETİ?

Rüyada bir kavga gördüysek ve bu kavgayı ayırmak için mücadele ediyorsak bu, bazı olayların ve bekletilen işlerin olumlu sonuçlanacağına ve sevindirici bir haber alarak olayları çözüme kavuşturacağına işaret ediyor. Bazı rüya tabirleri kaynaklarına göre ise sorunlu zamanların çözüleceğine, kişinin refaha ermesinin yakın olduğunu bildiriyor.

KAVGAYI AYIRAMAMAK VE KAVGANIN BÜYÜMESİ

Rüyada kavgayı ayıramadığını ve kavgaların daha da büyüdüğünü gören kişinin, yaşadığı toplumdaki bozuklukların artacağına ve kötü olarak nitelendirilebilecek davranışların artacağına işaret ediyor ve bu şekilde yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi