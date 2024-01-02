Depremler nerede ne kadar hissedilir? Yer Bilimci açıkladı

Yer bilimci Baturhan Öğüt, “Deprem dalgaları odak noktasından itibaren ne kadar uzaklaşırsa bir o kadar sarsınım gücünü kaybeder” dedi. Depremlerin merkez üssünden uzaklaştıkça yıkıcı etkisini de kaybedeceğini bildirdi.

“HER 100 KİLOMETRE ÇAPLIK UZAKLIKTA DEPREMİN MERCALLİ ŞİDDETİ DÜŞER”

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt bazı varsayımlarda bulunarak, oluşacak depremin hangi alanlarda ne kadar hissedileceğinin senaryosunu oluşturdu. Öğüt, “Diyelim ki 7,4 büyüklüğünde bir depremin olduğunu düşünelim. Depremin odak noktası ve merkez üssünden yaklaşık olarak 100 kilometre çap içerisinde kalan alan içerisinde mercalli şiddet ölçeğine göre 8 ilâ 9 şiddetinde hissedilir. Tabi bu zemin yapısına göre değişkenlik gösterebilir. 100 kilometre çap alan dışarısındaki alan içerisinde bu rakam düşmeye başlar. Diyelim ki 100 kilometre çapında alan içerisinde 8 ilâ 9 şiddetinde hissediliyorsa, bu 100 kilometre çapın dışında 7 ilâ 8 şiddetine kadar düşer. Yine aynı şekil zemin yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Her 100 kilometre çaplık uzaklık ne kadar artsa depremin mercalli şiddeti düşer” dedi.

“MERCALLİ ŞİDDET İLE BÜYÜKLÜK ARASINDA ÇOK FARK VARDIR”

Deprem araştırmacısı Öğüt, mercalli şiddet ile büyüklük arasında çok fark olduğunu da belirterek şu şekilde bir örneklemede bulundu:

“Kısaca;

100 kilometre çap içerisinde 8-9 şiddetinde,

200 kilometre çapta 7-8 şiddetinde,

300 kilometre çapta 6-7 şiddetinde,

400 kilometre çapta 5-6 şiddetinde,

500 kilometre çapta 4-5 şiddetinde,

600 kilometre çapta 3-4 şiddetinde hissedilir. Ayrıca şunu belirtmek de isterim ki, mercalli şiddet ile büyüklük arasında çok fark vardır. Bir yerde deprem olduğunda şu ilde şu şiddetinde deprem oldu denilemez, şu ilde şu büyüklükte deprem oldu denilir ya da yazılır”