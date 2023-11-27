Naci Görür bu saha çalışmalarına ne diyecek? Malatya Ovacık Fayı’nı abarttılar mı?

Özellikle Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün Malatya Ovacık Fay Zonu’nda büyük bir deprem beklediğine yönelik ifadeleri ve farklı isimlerin burada 7’yi geçebilecek depremler olabileceğini söylemesi Malatyalılara günlerini zindan ediyor. Bu konuda bilimsel araştırmalar ve saha çalışmaları yapan isimler ise farklı yorumlar yapıyor. Peki, Malatya Ovacık Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi? İşte içinize su serpecek o cevap…

Bilim Rehberi’nin yaptığı bir literatür taraması Malatya’nın kuzeybatısında yer alan ve kuzeyden güneye doğru inen Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun şehir için nasıl bir tehlike oluşturabileceğini ve burada yıkıma neden olup olmayacağını ortaya koydu.

BU BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM DEĞİL!

Buna göre, bir fayın deprem üretme aralığını bilmeden, bahsedilen fayın üzerinde son yıllarda yapılan çalışmalara göz atmadan, yeri geldiği zaman saha çalışması yapmadan, fayın kayma hızı dahilinde atılım mesafesinin hesaplarını spesifik olarak elde etmeden, sadece fayın uzunluğuna bakarak kaç büyüklüğünde deprem üreteceği konusunda fikir üretmenin kesinlikle bilimsel bir yaklaşım olarak kabul edilemediği vurgulandı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEK SEVİYEDE DEĞİL

Öte yandan elde edilen veriler, Malatya-Ovacık Fayı’nın yıllık 1.2 mm kayma hızına sahip olduğunu, atılım mesafesinin ise 7 büyüklüğünde deprem üretecek seviyede olmadığı yönünde ölçümler yapıldığını ortaya kodu. Yani fayın uzunluğu temel alınarak depremin yaratacağı şiddetin hesaplanamayacağı önemle belirtiliyor. Malatya-Ovacık Fayı üzerinde yapılan araştırmalarda bu fayda geçmişte 7 büyüklüğündeki deprem izlerine rastlanılmadığı da verilen bilgiler arasında.

“ATARIM TUTARIM” HESAPLARI

Bilimsel kaynaklarla desteklenen ve akademik anlamda saha çalışmaları yapan önemli uzmanların da çalışmalarıyla referans gösterilen bu bilgiler bağlamında Malatya Ovacık Fayı’nda 7 ve üzeri deprem beklemek “atarım tutarım” hesapları yapmanın ötesine gitmediği ifade ediliyor.

Sonuç olarak, literatür taraması Malatya-Ovacık Fayı, Ecemiş ve Sarız gibi yaşlı fay hatlarının 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyelinin düşük olduğunu gösteriyor.

FAY ÇOK YAŞLI

Bilim Rehberi son olarak şunu bildirdi:

“Munzur Üniversitesi ÇAYDAG Projesi kapsamında altı önemli jeoloji mühendisinin Malatya-Ovacık fayında yaptığı çalışmada ‘Malatya Fayının kuzeyinde ölçülen ve en fazla birikimli atım değeri olan 7,3 km, son 1,4 milyon yıllık kayma hızı değerini yansıtan 1,21 mm/yıl ile oranlandığında fayın yaşı yaklaşık olarak altı milyon yıl olarak hesaplanır.’ Buradan da anlaşılacağı üzere fay çok yaşlıdır ve aktif özelliğini önümüzdeki asırlar sonra da stabil olarak sürdürmesinin sürpriz olmadığını açıklar...”